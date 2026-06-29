ÎNCARCERAT. Sătmărean, încătușat și dus direct la penitenciar! Condamnat la peste trei ani de închisoare pentru infracțiuni rutiere

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Satu Mare au pus în executare mandatul emis de Judecătoria Carei. Bărbatul, în vârstă de 34 de ani, va executa o pedeapsă de 3 ani și o lună de închisoare.

Un bărbat din județul Satu Mare a ajuns după gratii, la sfârșitul săptămânii, după ce polițiștii au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis pe numele său. Acesta fusese condamnat definitiv pentru comiterea unor infracțiuni la regimul rutier.

Mandatul a fost pus în aplicare de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale

La data de 28 iunie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au identificat și reținut un bărbat în vârstă de 34 de ani, din localitatea Crișeni, pe numele căruia Judecătoria Carei emisese un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Potrivit hotărârii instanței, acesta are de executat o pedeapsă de 3 ani și o lună de închisoare.

Condamnat pentru infracțiuni la regimul rutier

Bărbatul a fost condamnat pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier, fapte pentru care instanța a dispus executarea pedepsei în regim de detenție.

După punerea în aplicare a mandatului, polițiștii l-au escortat și l-au încarcerat în Penitenciarul Satu Mare, unde își va executa pedeapsa stabilită de instanță.

Mandatele de executare, puse în aplicare de îndată

Polițiștii reamintesc că persoanele condamnate definitiv la pedepse privative de libertate sunt identificate și conduse în cel mai scurt timp în unitățile de detenție, în baza mandatelor emise de instanțele de judecată, pentru punerea în executare a hotărârilor definitive.