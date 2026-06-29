Examenul programat inițial pentru 30 iunie va avea loc pe 1 iulie, după ce meteorologii au anunțat cod roșu de caniculă. Măsura are caracter excepțional și urmărește protejarea sănătății candidaților și a personalului implicat în organizarea examenului.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat modificarea calendarului examenului național de bacalaureat 2026, prima sesiune, în contextul temperaturilor extreme prognozate pentru sfârșitul lunii iunie. Astfel, proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului – Matematică sau Istorie (proba Ec) – nu se va mai desfășura marți, 30 iunie, ci va fi susținută miercuri, 1 iulie 2026.

Codul roșu de caniculă schimbă calendarul examenului

Decizia a fost adoptată prin ordin al ministrului Educației și Cercetării și are caracter excepțional, fiind fundamentată pe prognoza emisă de Administrația Națională de Meteorologie, care indică instituirea unui cod roșu de caniculă pentru data de 30 iunie.

Autoritățile au explicat că reprogramarea probei urmărește protejarea sănătății candidaților, a profesorilor și a tuturor persoanelor implicate în organizarea examenului, precum și desfășurarea acestuia în condiții cât mai bune.

Doar o probă este reprogramată

Ministerul precizează că modificarea vizează exclusiv proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului – Matematică sau Istorie.

Toate celelalte probe și etape prevăzute în calendarul examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie–iulie 2026, rămân neschimbate și se vor desfășura conform programării inițiale.

Ordinul va fi publicat în Monitorul Oficial

Modificarea calendarului urmează să fie oficializată prin publicarea ordinului ministrului Educației și Cercetării în Monitorul Oficial al României.

Este pentru puținele situații în care calendarul examenului național de bacalaureat este modificat din motive meteorologice, decizia reflectând gravitatea fenomenelor prognozate și preocuparea autorităților pentru siguranța elevilor și a personalului din centrele de examen.