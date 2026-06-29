Polițiștii au intensificat acțiunile de ordine publică și de control în trafic în perioada 26–28 iunie. Peste 530 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate, iar 20 de șoferi au rămas fără permis de conducere.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în perioada 26–28 iunie, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. În urma controalelor efectuate în întreg județul, au fost aplicate peste 530 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 215.000 de lei.

Peste 130 de amenzi pentru tulburarea ordinii publice

În cadrul activităților desfășurate pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, polițiștii au aplicat peste 130 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 55.000 de lei.

Acțiunile au vizat menținerea unui climat de ordine și liniște publică, prevenirea faptelor de natură contravențională și creșterea gradului de siguranță al cetățenilor.

Peste 400 de sancțiuni în trafic și 20 de permise suspendate

În paralel, polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier pe principalele artere din județ.

În urma verificărilor, au fost aplicate peste 400 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 160.000 de lei, pentru diverse abateri de la legislația rutieră.

Ca măsură complementară, oamenii legii au dispus suspendarea dreptului de a conduce în cazul a 20 de șoferi, iar 22 de certificate de înmatriculare au fost retrase, după constatarea unor nereguli privind starea tehnică sau documentele autovehiculelor.

Recomandările polițiștilor pentru un trafic mai sigur

În contextul intensificării controalelor, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare le reamintește tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație și să adopte un comportament responsabil.

Polițiștii recomandă:

să nu conduceți niciodată sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive;

să respectați limitele legale de viteză;

să evitați depășirile în zonele în care acestea sunt interzise;

să acordați prioritate pietonilor aflați pe trecerile de pietoni;

pietonii să traverseze doar prin locurile marcate și după o asigurare temeinică;

bicicliștii să circule pe pistele special amenajate sau cu respectarea regulilor de circulație;

să nu circulați cu autovehicule care prezintă defecțiuni la sistemele esențiale, precum frânele, direcția, sistemul de iluminare sau evacuarea.

Apel la responsabilitate

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind prevenirea accidentelor și creșterea gradului de siguranță pe drumurile publice.

Oamenii legii fac apel la responsabilitatea tuturor participanților la trafic, subliniind că respectarea legislației rutiere este cea mai eficientă metodă de prevenire a tragediilor și de protejare a vieții.