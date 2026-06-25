Complexul clasificat la patru stele și-a deschis oficial porțile într-o atmosferă emoționantă, reunind familie, prieteni și colaboratori ai fondatorilor. Cu apartamente elegante, poziționare strategică și servicii la standarde europene, Carmen Apart-Hotel își propune să devină un nou reper al turismului sătmărean.





Într-o zi încărcată de emoție, speranță și satisfacția unui vis devenit realitate, Carmen Apart-Hotel a fost inaugurat oficial joi, 25 iunie. Noul complex hotelier, construit la standarde riguroase de patru stele, vine cu o promisiune clară pentru fiecare oaspete care îi va trece pragul: „Confort Refined, Experiențe Autentice”.

Evenimentul a adunat numeroși invitați, prieteni, colaboratori și apropiați ai familiei Crăsneanu, transformând momentul într-o adevărată celebrare a muncii, perseverenței și spiritului antreprenorial.

Un nou început binecuvântat sub semnul credinței

Unul dintre cele mai emoționante momente ale inaugurării a fost slujba de sfințire oficiată de părintele Cristian Boloș, paroh al Catedralei „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare.

În mesajul său adresat celor prezenți, acesta a evidențiat importanța credinței și a muncii în construirea unui proiect de asemenea anvergură.

„Acest loc a fost făcut de Dumnezeu în primul rând, iar mai apoi prin munca uriașă și dedicarea depuse de Gabriel și Carmen Crăsneanu. Le doresc mult succes, putere de muncă și ca pragul acestui superb hotel să fie trecut de cât mai mulți oaspeți din țară și din străinătate.”





Cuvintele sale au dat o notă profundă și autentică unui eveniment care marchează începutul unei noi povești de succes pentru mediul de afaceri local.

14 apartamente moderne și confort la standarde europene

Fiecare detaliu din cadrul Carmen Apart-Hotel a fost gândit pentru a oferi o experiență premium. Complexul dispune de 14 apartamente spațioase, amenajate modern și distribuite pe trei niveluri.

Oaspeții beneficiază de mobilier de înaltă calitate, televizoare de ultimă generație, sisteme eficiente de climatizare și spații comune elegante, decorate cu rafinament și atenție la detalii.

În plus, la parterul hotelului este amenajată o bucătărie complet utilată, pusă la dispoziția celor care își doresc libertate și confort pe durata șederii.

Locația care poate face diferența pentru orice vizitator

Pe lângă condițiile excelente de cazare, unul dintre marile avantaje ale Carmen Apart-Hotel este poziționarea strategică.

La doar două minute de mers se află Aqua Star, singurul parc acvatic din municipiul Satu Mare, destinația perfectă pentru relaxare și recreere.





Pentru iubitorii sportului, Academia de Fotbal Partium se află la aceeași distanță, oferind o opțiune excelentă pentru sportivi, părinți și participanți la competiții.

De asemenea, principalele săli de evenimente din zonă sunt accesibile în aproximativ cinci minute, transformând hotelul într-o alegere ideală pentru invitații la nunți, botezuri, petreceri private sau evenimente corporate.

Carmen Apart-Hotel – noul reper al ospitalității sătmărene

Prin combinația dintre eleganță, confort, poziționare excelentă și servicii de calitate, Carmen Apart-Hotel intră pe piață cu ambiția de a deveni una dintre cele mai apreciate unități de cazare din nord-vestul României.

Pentru cei care caută mai mult decât o simplă cameră de hotel, noul complex promite o experiență completă, construită în jurul confortului și ospitalității autentice.

Rezervări și informații

☎️ Telefon: 0742 905 391

☎️ Telefon: 0745 224 916

Carmen Apart-Hotel își deschide larg porțile și îi invită pe toți cei care ajung în Satu Mare să descopere un nou standard al confortului și eleganței.