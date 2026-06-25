Am văzut și scoțieni, darnici!

După pamfletul de ieri de la rubrica noastră cel cu Bolojan selecționerul Portugaliei m-am și trezit imediat cu replici pe whatsup în care apare Ronaldo adică CR7 celebrând un gol marcat în poarta Uzbekistanului prin ridicarea tricoului roșu de joc. Iar de dedesupt, pe tricoul alb de bumbac ni-l arăta glorios pe președintele Nicușor…



Semn că avem cititori cem ai țin la poante…Și că nu suntem pierduți …până mai avem astfel de prieteni care ne citesc…

Acum să trecem la lucruri mai serioase. Cum ar fi Scoția. M-am trezit în miez de noapte să le ascult superbul imn, cu cimpoaie cu tot…Flower of Scotland…După care m-am culcat liniștit la loc. S-a dus draq și proverbiala zgârcenie scoțiană din moment ce Vini jr &co au primit la cadouri de la adversari mai ceva ca de la Papa Noel. O mare dezamăgire Scoția lui Mc Tomminay. La fel și Cehia care a mai luat trei și de la mexicani într-un meci în care, sincer , am crezut că vor apela la orgoliul unei nații care de-alungul vremii a făcut ceva performante la Mondial. Și ne mai plângem că au fost puține echipe din Europa…Uite trei dintre calificate, Turcia , Cehia și Scoția după care nu va plânge niciun telespectator c-au trecut Oceanu înapoi, spre casă, de duminică-n colo. Va răsufla Bostonul liniștit că stocul de bere va reveni la normal după repatrierea urmașilor lui Brave Heart-Mel Gibson.

Avem un meci în 16-imi pe care mulți nu-l anticipau…Coasta de Fildeș- Canada. Merg pe mâna lui Mansour a nostrum sis per ca echipa ” elefant csont ” cum îi spun vecinii maghiari, să facă pasul spre optimi…

Avem un week end plin cu meciuri duble și multe la ore de a dreptul imposibile…Măcar la Argentina-Iordania să punem ceasul să ne trezească. Să-l vedem pe Messi.Și pe Kovacs Istvan.

Și acum să ne întoarcem și acasă. Pe plaiurile noastre mioritice. Unde ce să vezi, s-a rupt lanțu de iubire la FRF între cabinetul 1, Burleanu și cabinetul 2, Bodescu. Răzvan , după ce s-a văzut cu sacii n căruță și cu un nou mandat de șef la Casa Fotbalului, caută să scape de până mai ieri, mâna lui dreaptă…De câțiva ani tot apar semnale că lucrurile nu-s coșere la fotbalul mic. La liga a 2-a sistemul e unic , în prostie, în lume. Iar la liga a 3-a e un fel de Triunghi al Bermudelor. Cu echipe care apar și dispar la fel ca și punctele…Și cu play off-uri și out-uri , până mai ieri, în care 80% din meciuri se joacă degeaba. Vorba lui nea Serghei Mizil…”Dacă tot pierdem măcar să câștigăm”…Acum să vedem cum se va termina tot scandalul cu neomologarea rezultatelor…Cui îi va exploda Ștefăneștiu-n bot? Lui Răzvan sau lui Bodescu. De urmărit. Și Mondialu și scandalu FRF.

Florin Cristian Mureșan

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