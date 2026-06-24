A doua delegare pentru Kovacs Istvan la Mondial! Sport •

Arbitrul careian Istvan Kovacs a primit o nouă delegare la Campionatul Mondial din 2026. Centralul din Carei va conduce partida dintre Iordania și Argentina, din ultima etapă a Grupei J, programată pe 28 iunie, la Dallas.

Kovacs îi va avea alături pe asistenții săi, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, brigada românească fiind desemnată de FIFA pentru unul dintre meciurile cu o miză aparte.

Partida poate avea o încărcătură specială pentru arbitrul careian, deoarece există posibilitatea ca pe teren să se afle Lionel Messi, unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. Rămâne de văzut dacă selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, va decide să îl folosească pe starul sud-american, în condițiile în care „pumele” și-au asigurat deja calificarea și prima poziție în grupă după victoriile cu Algeria și Austria.

Pentru Istvan Kovacs, delegarea reprezintă o nouă confirmare a statutului său internațional. Arbitrul român a debutat la Cupa Mondială 2026 chiar într-un moment istoric, conducând partida cu numărul 1.000 din istoria turneului final, dintre Japonia și Tunisia.

La acel meci, câștigat de Japonia cu 4-0, Kovacs a avut o prestație apreciată, gestionând fără probleme partida și având de judecat o singură fază mai dificilă.





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