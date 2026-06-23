A început cursa pentru calificarea la Jocurile Olimpice Sport •

În această săptămână debutează oficial perioada de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028, o provocare majoră care va marca următorii trei ani pentru cei mai valoroși judoka ai lumii. Pentru județul Satu Mare, speranțele se leagă în primul rând de Gorguet Maidelines, sportivă a CSM Olimpia Satu Mare și, în prezent, cea mai bine clasată componentă a lotului național feminin de judo al României.



Sportiva care concurează la categoria 78 kg ocupă în acest moment locul 33 în clasamentul mondial. Odată cu începerea noului ciclu olimpic, punctele acumulate anterior își reduc valoarea la jumătate, iar lupta pentru obținerea biletelor către Los Angeles începe cu adevărat. Misiunea este una extrem de dificilă: dintre aproximativ 250 de sportive clasate la nivel mondial la această categorie, doar primele 24 obțin calificarea directă la Jocurile Olimpice.

Eleva antrenorului Pelcz Attila are în față un drum lung și plin de provocări, însă dispune de toate calitățile necesare pentru a realiza o performanță istorică. Talentul, perseverența și capacitatea sa de muncă fac din calificarea olimpică un obiectiv realist, care ar reprezenta un succes fără precedent pentru judo-ul sătmărean.

Primul pas important din această nouă etapă va fi făcut chiar în această săptămână, când Maidelines va urca pe tatami la prestigiosul turneu Grand Slam de la Ulaanbaatar, în Mongolia. Săptămâna viitoare va urma participarea la Grand Prix-ul de la Qingdao, în China.

Ambele competiții reunesc elita mondială a judo-ului. La turneele de tip Grand Slam și Grand Prix participă sportivii aflați în fruntea clasamentelor internaționale, toți implicați în cursa pentru punctele necesare calificării olimpice. Rezultatele obținute aici au o importanță deosebită, deoarece punctajele acordate sunt considerabil mai valoroase decât cele oferite în multe alte competiții internaționale.

În spatele performanțelor de nivel mondial nu se află însă doar talentul și munca susținută. Menținerea în elita internațională presupune ani de sacrificii, pregătire intensă și investiții financiare importante. Participarea la competiții internaționale, cantonamentele și asigurarea unui cadru profesionist de pregătire sunt elemente esențiale pentru ca un sportiv să poată rămâne competitiv în fața celor mai buni judoka ai lumii.





Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te