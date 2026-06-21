Debut fără emoții pentru Istvan Kovacs la Cupa Mondială

Singurul arbitru care a condus finalele Ligii Campionilor, Europa League și Conference League.





Arbitrul careian Istvan Kovacs a avut un debut reușit la Campionatul Mondial, conducând fără probleme partida dintre Japonia și Tunisia, câștigată de asiatici cu scorul de 4–0, în etapa a doua a fazei grupelor.Meciul arbitrat de Kovacs a avut o semnificație aparte, fiind partida cu numărul 1.000 din istoria Campionatului Mondial. Evoluția sa a fost apreciată atât de oficialii FIFA, cât și de specialiștii din fotbalul românesc.Fostul internațional Ionel Dănciulescu consideră că delegarea la un meci cu o asemenea încărcătură nu a fost întâmplătoare și crede că arbitrul din Carei are șanse reale să ajungă să conducă finala competiției, dacă va continua să confirme în meciurile următoare.„Este un arbitru care vine după o perioadă foarte bună și care a condus deja finale importante în fotbalul european. Dacă va mai primi meciuri în fazele superioare ale turneului, are șanse mari să arbitreze finala Campionatului Mondial”, a declarat Dănciulescu la Digi Sport.Pentru prezența la turneul final, Kovacs a primit deja un bonus de 100.000 de dolari din partea FIFA, la care se adaugă câte 3.000 de dolari pentru fiecare meci arbitrat în faza grupelor. În cazul unor delegări în fazele eliminatorii, remunerația ajunge la 10.000 de dolari pe meci.Istvan Kovacs rămâne unul dintre cei mai apreciați arbitri ai momentului, fiind singurul „central” din istorie care a arbitrat finalele tuturor celor trei competiții europene intercluburi: Liga Campionilor, Europa League și Conference League.Istvan KovacsVârsta: 41 de aniLocalitate: Carei, județul Satu MareMeci arbitrat la CM: Japonia – Tunisia 4–0Partida cu numărul 1.000 din istoria Campionatului MondialBonus participare FIFA: 100.000 dolariIndemnizație faza grupelor: 3.000 dolari/meci



























