Technova Invest, unul dintre cei mai experimentați importatori și distribuitori de echipamente pentru instalații termice și sanitare din regiune, anunță mutarea magazinului din Satu Mare într-o nouă locație.

Începând de acum, clienții pot găsi magazinul companiei pe Bulevardul Lucian Blaga nr. 125C (fostul sediu Barta Ati Cash & Carry).





Gamă completă de echipamente pentru încălzire, sanitare, ventilație și climatizare

Technova Invest pune la dispoziție o gamă completă de echipamente pentru încălzire, sanitare, ventilație și climatizare, de la producători europeni de top.

Pentru încălzire, portofoliul include pompe de căldură Dominus, Bosch (fabricate în Suedia) și Energy Save, cazane Dominus pe lemn, peleți sau în variantă mixtă (peleți-lemn și cărbune), precum și centrale pe gaz Buderus din Germania, cu garanție extinsă.

Unele modele Buderus sunt incluse în campania națională „Înlocuiește centrala", prin care clienții pot primi până la 600 de lei bani înapoi.





Pentru instalații de calitate, Technova Invest oferă țeavă de cupru Silmet din Italia, sisteme profesionale de îmbinare prin presare Viega din Germania (țevi și fitinguri), precum și sisteme premium de încălzire prin pardoseală de la Emmeti (Italia), Herz (Austria), Oventrop și Uponor (Germania).

Ventilația rezidențială cu recuperare de căldură este asigurată de Alnor din Polonia, o soluție eficientă pentru locuințele moderne.

Nou în oferta Technova Invest: pompe de căldură Bosch și aparate de aer condiționat Buderus Logacool

Anul acesta, Technova Invest își extinde portofoliul cu pompele de căldură Bosch, fabricate în Suedia, care oferă eficiență energetică ridicată și fiabilitate pe termen lung. Acestea devin o soluție tot mai apreciată de cei care doresc să reducă semnificativ costurile de încălzire.

Alături de acestea, portofoliul se extinde în continuare cu noua gamă de aparate de aer condiționat Buderus Logacool monosplit și multisplit cu 5 ani garanție, dezvoltată în Germania, aducând un standard premium de climatizare.

Servicii complete pentru fiecare proiect

Technova Invest oferă consultanță tehnică de specialitate, cu recomandări adaptate fiecărui proiect, și asigură livrare gratuită direct pe șantier, fără costuri ascunse și fără complicații logistice.

30 de ani de expertiză în serviciul clienților

Trei decenii de activitate în importul și comercializarea echipamentelor pentru instalații termice și sanitare au transformat Technova Invest într-un partener de încredere pentru instalatori, proiectanți și investitori deopotrivă.





De-a lungul anilor, compania a reușit să adune în portofoliu producători europeni certificați și produse inovative, ce înglobează tehnologii performante de ultimă generație.

Gama completă de echipamente, partenerii de top și expertiza acumulată în trei decenii reprezintă garanția că fiecare client găsește soluția optimă din punct de vedere al costurilor de investiție, consum și întreținere.

Noua locație Technova Invest din Satu Mare, pe Bulevardul Lucian Blaga nr. 125C, devine un punct de referință pentru soluții eficiente și echipamente de calitate, fiind ușor accesibilă tuturor celor interesați.

TECHNOVA INVEST SATU MARE

Adresă: Bulevardul Lucian Blaga nr. 125C

Ing. Gabriel Silaghi - Mobil: 0739 119 979

Email: gabriel.silaghi@technova.ro

www.technova.ro