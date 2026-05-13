Parlamentarul PSD de Satu Mare acuză Executivul de scumpiri, blocaj economic și măsuri care afectează populația și economia românească

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a lansat un atac dur la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan, acuzând actualul Executiv că a generat scumpiri, creșteri de taxe și dificultăți economice majore pentru populație și mediul de afaceri.

Într-o declarație publică, parlamentarul social-democrat susține că Guvernul „a promis reforme”, însă măsurile adoptate au dus la scăderea consumului, afectarea industriei și creșterea presiunii fiscale asupra firmelor românești.

Critici privind economia și fiscalitatea

Potrivit deputatului PSD, politicile economice promovate de actuala guvernare ar fi provocat „cea mai mare prăbușire a consumului de după criza din 2009” și ar fi contribuit la creșterea inflației.

Mircea Govor acuză, de asemenea, suprataxarea companiilor românești, în timp ce marile multinaționale ar fi beneficiat de facilități fiscale. Totodată, acesta afirmă că agricultura românească ar fi fost afectată de deciziile Executivului, făcând referire inclusiv la respingerea unor inițiative privind reducerea costurilor la motorină pentru fermieri.

Acuzații privind reducerea veniturilor și investițiile statului

Deputatul sătmărean susține că măsurile adoptate au afectat veniturile românilor fără ca statul să reducă semnificativ cheltuielile publice. În același timp, acesta reclamă dificultăți în industrie, invocând scăderi în sectorul prelucrător și energetic.

În mesajul său, Mircea Govor critică și politicile privind împrumuturile externe și gestionarea companiilor de stat, acuzând Executivul că ar fi încercat să valorifice companii strategice profitabile.

„Românii plătesc prețul”

În finalul declarației sale, deputatul PSD afirmă că efectele acestor măsuri economice sunt resimțite direct de populație și avertizează asupra riscului accentuării dificultăților economice.

Declarațiile vin în contextul dezbaterilor tot mai intense privind situația economică a României și măsurile fiscale adoptate de actuala guvernare.



