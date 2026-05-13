De Ziua Copilului, Teatrul de Nord Satu Mare vă invită la un eveniment cultural și ecologic fără precedent.

În 1 iunie de la ora 18, scena teatrului va găzdui un concert extraordinar susținut de celebrul compozitor britanic Graham Fitkin, ca parte a proiectului european de responsabilizare ecologică TREELINE, susținut de UNESCO.

Un dialog muzical între om și natură

Proiectul TREELINE este o călătorie muzicală ambițioasă care cartografiază arbori remarcabili din 10 țări europene. Scopul acestuia este de a reuni comunitățile în jurul patrimoniului natural, transformând datele biologice și sunetele ale copacilor în muzică.

Pentru această inițiativă, Teatrul de Nord a propus ca simbol al Municipiului Satu Mare, celebrul salcâm japonez de lângă Palatul Administrativ. Imagini și înregistrări audio realizate în jurul bătrânului arbore au fost trimise lui Graham Fitkin, care a compus o partitură de o oră dedicată special acestuia. Concertul va avea în centru povestea și importanța arborelui pentru comunitatea din Satu Mare.

Ne-au fost alături în acest proiect elevii claselor a V-a A și a VI-a A de la Liceul de Arte „Aurel Popp” din Satu Mare, prin doamna profesoară Cristina Ionela Filip, care au portretizat salcâmul japonez în lucrări artistice unice. Colecția completă a micilor artiști poate fi admirată pe site-ul: https://treeline.org.uk/tour-location/satu-mare/.

Cu acest prilej invităm toți sătmărenii să participe la acest concert și să sărbătorească cum se cuvine simbolul natural al orașului nostru.

Graham Fitkin este considerat una dintre cele mai influente figuri ale generației sale de compozitori britanici. Cu o carieră impresionantă, a fost compozitor rezident pentru Royal Liverpool Philharmonic Orchestra și a creat lucrări pentru legende precum violoncelistul Yo-Yo Ma sau companii de elită precum New York City Ballet și Royal Ballet.

Turneul TREELINE este unul „slow tour”. Fitkin parcurge distanța de peste 4.000 km din România până în Marea Britanie pe bicicletă, concertând în fiecare locație parteneră.

Bilete sunt disponibile la Agenția Teatrală de pe str. Horea nr. 6 sau online la https://teatruldenord.biletmaster.ro/ron/PlaceInfo/2201. Prețul biletelor: 30 lei cu reducere (elevi, studenți, pensionari), 40 lei preț întreg.



