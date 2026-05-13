Copiii cu vârste între 5 și 14 ani au înregistrat cea mai mare incidență a virozelor respiratorii, iar pneumoniile afectează în special persoanele vârstnice

Autoritățile sanitare din județul Satu Mare continuă monitorizarea evoluției infecțiilor respiratorii acute, a gripei și a cazurilor de COVID-19 în sezonul rece 2025–2026. Potrivit raportării aferente săptămânii S19, desfășurată în perioada 4–10 mai 2026, la nivelul județului au fost înregistrate 1.136 de cazuri de infecții respiratorii acute, incluzând viroze respiratorii, pneumonii și gripă.

Datele centralizate arată că, în intervalul analizat, au fost raportate 827 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare și 309 cazuri de pneumonie. Nu au fost confirmate cazuri de gripă în această perioadă.

Copiii și vârstnicii, cele mai afectate categorii

Conform analizei epidemiologice, cea mai ridicată rată de incidență pentru infecțiile respiratorii acute s-a înregistrat în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani, categorie în care au fost raportate 207 cazuri.

În ceea ce privește pneumoniile, cele mai afectate au fost persoanele de peste 65 de ani, pentru care au fost raportate 144 de cazuri, semnalând vulnerabilitatea crescută a vârstnicilor în fața afecțiunilor respiratorii.

Situația epidemiologică pe categorii de vârstă relevă următoarele date:

0–1 an: 34 cazuri IACRS și 10 pneumonii;

2–4 ani: 92 cazuri IACRS și 5 pneumonii;

5–14 ani: 207 cazuri IACRS și 15 pneumonii;

15–49 ani: 203 cazuri IACRS și 49 pneumonii;

50–64 ani: 134 cazuri IACRS și 86 pneumonii;

peste 65 ani: 157 cazuri IACRS și 144 pneumonii.

Aproape 15.000 de persoane vaccinate antigripal

Până la data de 10 mai 2026, un număr de 14.750 de persoane din grupele de risc au fost vaccinate antigripal în județul Satu Mare, cu vaccin prescris de medicii de familie.

Specialiștii din domeniul sănătății continuă să recomande vaccinarea antigripală, în special pentru persoanele vulnerabile: vârstnici, gravide, persoane cu afecțiuni cronice sau imunodeprimate.

Recomandări pentru prevenirea îmbolnăvirilor

Autoritățile sanitare au transmis și o serie de măsuri pentru limitarea răspândirii infecțiilor respiratorii. În spitale și unități medicale se recomandă limitarea vizitelor, triaj epidemiologic zilnic, utilizarea echipamentelor de protecție și asigurarea stocurilor de antivirale și dezinfectanți.

De asemenea, angajatorii sunt sfătuiți să evite aglomerările în spațiile de lucru și să încurajeze izolarea voluntară a persoanelor cu simptome respiratorii.

În școli și grădinițe, recomandările includ triaj observațional zilnic, aerisirea periodică a claselor, igiena riguroasă a mâinilor și informarea părinților privind simptomele virozelor respiratorii.

Apel către populație

Medicii recomandă populației să se adreseze medicului de familie la apariția simptomelor respiratorii, să respecte regulile de igienă și să evite aglomerațiile în perioadele cu circulație crescută a virusurilor respiratorii.

Purtarea măștii de protecție în comunitate, în cazul persoanelor simptomatice, rămâne una dintre măsurile recomandate pentru reducerea transmiterii infecțiilor respiratorii.