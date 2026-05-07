Muzică, dans popular, costume autentice și meșteșuguri tradiționale vor anima Muzeul în Aer Liber Măriuș în a doua zi de Rusalii

Una dintre cele mai îndrăgite manifestări dedicate păstrării tradițiilor autentice din Zona Codrului revine și în acest an în atenția iubitorilor de folclor. Luni, 1 iunie 2026, va avea loc cea de-a XVI-a ediție a festivalului folcloric „Danțu’ la șură”, organizată de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare, cu sprijinul Consiliul Județean Satu Mare, în parteneriat cu Muzeul Județean Satu Mare, Primăria și Consiliul Local Valea Vinului, precum și Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” Măriuș.

Evenimentul se va desfășura la Muzeul în Aer Liber Măriuș și promite o adevărată incursiune în universul satului tradițional codrenesc.

Procesiune tradițională după Sfânta Liturghie

Manifestările vor debuta după oficierea Sfintei Liturghii din a doua zi de Rusalii, la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Măriuș. Credincioșii, oficialitățile, ansamblurile folclorice și invitații vor coborî apoi spre Muzeul în Aer Liber, în ritmurile tarafului Ansamblului Folcloric „Cununița”, coordonat de dirijorul Emanuel Silaghi.

În fruntea alaiului se va afla și părintele stareț Gherontie Nergheş, într-un moment simbolic ce unește spiritualitatea și tradiția populară.

Tezaurul viu al Zonei Codrului

Festivalul va reuni și meșteri populari care păstrează vii tradițiile și meșteșugurile autentice ale zonei. Printre invitații speciali se numără Emilia Zamfira Grosoș, reprezentantă a Zonei Codrului și promotoare a patrimoniului cultural tradițional.

Expozițiile pregătite de meșterii populari vor aduce în prim-plan portul popular, arta tradițională și valorile identitare ale satului codrenesc.

Un obicei care a unit generații

„Danțu’ la șură” reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase și autentice obiceiuri din Zona Codrului. În trecut, tinerii satelor se întâlneau în cele mai încăpătoare șuri pentru joc și socializare, iar aceste întâlniri deveneau prilej de prietenii și povești care durau o viață întreagă.

Dansurile codrenești impresionează prin complexitatea și energia lor, dar și prin rolul aparte al fetelor în timpul jocului popular. Specificul coregrafic, varietatea ritmurilor bătute pe cizme și elementele spectaculoase executate de feciori sunt considerate trăsături definitorii ale folclorului din această zonă etnografică.

Invitație la autenticitate

Organizatorii îi invită pe toți participanții să poarte costume populare autentice și să se alăture acestei sărbători dedicate tradiției, comunității și identității culturale.

Prin atmosfera sa aparte și prin autenticitatea obiceiurilor prezentate, „Danțu’ la șură” continuă să fie una dintre cele mai importante manifestări culturale dedicate păstrării spiritului satului românesc din Țara Codrului.



