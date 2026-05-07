Directorul AJOFM Satu Mare, Simona Derșidan a fost invitata emisiunii Actualitatea sătmăreană de miercuri, 06 mai 2026

Într-un context național marcat de incertitudini politice și reforme administrative, piața muncii din județul Satu Mare transmite un semnal pozitiv: șomajul este în scădere, iar programele dedicate ocupării forței de muncă devin tot mai diversificate. Acestea au fost principalele concluzii ale emisiunii realizate cu Simona Derșidan, directorul AJOFM Satu Mare, difuzată la Nord Vest TV.

Șomaj în scădere și angajări în creștere

Prima parte a anului 2026 aduce vești bune pentru piața muncii locală. Rata șomajului a coborât la 4,70% la finalul lunii aprilie, față de peste 5% în februarie.

„Societățile din județ au făcut angajări. În primele patru luni s-au realizat 848 de încadrări în muncă”, a declarat Simona Derșidan.

În evidențele AJOFM se află peste 6.000 de persoane, dintre care:

aproximativ 868 șomeri indemnizați

peste 5.100 șomeri neindemnizați

Un aspect important este scăderea numărului celor fără indemnizație, mulți dintre ei provenind din rândul beneficiarilor de venit minim de incluziune.

„Încet, încet conștientizează importanța unui loc de muncă: asigurare medicală, vechime, stabilitate.”

Probleme structurale: educația și mediul rural

O mare parte a șomerilor provin din mediul rural, unde accesul la locuri de muncă rămâne limitat. În plus, nivelul de educație reprezintă o provocare:

957 persoane fără studii

1883 cu studii gimnaziale

„Persoanele fără studii nu pot participa la cursuri de formare profesională. Le direcționăm către muncă necalificată.”





Pentru a compensa distanța față de zonele urbane, angajatorii au început să asigure transportul angajaților, iar unele primării oferă terenuri pentru atragerea investițiilor.

Tinerii, în centrul noilor politici de ocupare

Un capitol esențial îl reprezintă măsurile dedicate tinerilor NEET (16–30 ani), o categorie vulnerabilă la nivel european.

Prima de stabilitate , un stimulent major

Modificarea Legii 76/2002 introduce o măsură importantă:

1000 lei/lună în primul an

1250 lei/lună în al doilea an

„Este o oportunitate reală pentru tinerii care se angajează pentru prima dată.”

În paralel, angajatorii primesc:

2250 lei/lună subvenție timp de 12 luni

obligația de a menține angajatul minimum 18 luni

Deja 25 de tineri s-au înscris în program.

Ucenicia și meseriile , din nou în prim-plan

În contextul lipsei de personal calificat, programele de ucenicie devin esențiale.

„Ne lipsesc meseriașii: electricieni, sudori, bucătari.”

Angajatorii pot primi:

subvenții de 2250 lei/lună

pe perioade de 12 sau 24 luni, în funcție de calificare

Aceste programe permit formarea direct la locul de muncă.





Proiecte europene: digitalizare și intervenție directă în comunități

SMART SPO – modernizarea serviciilor

Cel mai amplu proiect, în valoare de 180 milioane euro, urmărește:

digitalizarea serviciilor AJOFM

formarea a 1800 de funcționari

sprijin pentru 275.000 de persoane și 21.000 de angajatori

Un element inovator: echipele mobile.

„Vom merge în comunitățile îndepărtate pentru a identifica și sprijini persoanele fără loc de muncă.”

Proiecte pentru tineri

ActivYUD – în parteneriat cu UBB Cluj

268 de tineri deja înscriși în Satu Mare

cursuri non-formale, consiliere și orientare profesională

Se pregătesc noi proiecte în domenii precum: agricultură, antreprenoriat, Sprijin pentru persoane vulnerabile.

Economia socială devine tot mai relevantă:

50 de întreprinderi sociale active

218 persoane angajate în 2025

52 în 2026

4 întreprinderi de inserție

„Trebuie să oferim o șansă acestor persoane. Sunt oameni valoroși care au nevoie de sprijin.”

Angajatorii pot primi subvenții timp de 3 ani pentru integrarea acestora.

Fără concedieri masive, dar cu schimbări sectoriale

Satu Mare nu se confruntă cu disponibilizări colective majore, spre deosebire de alte județe.

Totuși: există restructurări în industria textilă, sectorul lohn este în declin

„Am avut disponibilizări, dar la societăți mici. Intervenim prin mediere înainte de concediere.”

Munca sezonieră pentru elevi și studenți

se poate lucra de la 15 ani (cu acordul părinților)

AJOFM înregistrează persoane de la 16 ani

angajatorii primesc 330 lei/lună subvenție

„În fiecare vară, aproximativ 100–110 tineri se angajează sezonier.”

Locuri de muncă disponibile și evenimente viitoare

La momentul emisiunii:

144 locuri de muncă vacante

La finalul lunii mai:

Bursa locurilor de muncă, dedicată în special tinerilor

Concluzia emisiunii: o piață a muncii în transformare

Satu Mare traversează o perioadă de adaptare și modernizare a pieței muncii. Accentul cade pe:

integrarea tinerilor, recalificare, sprijin European, incluziune socială

„Este momentul ca tinerii să vină cu încredere. Există oportunități reale.”

În ciuda provocărilor structurale, direcția este clară: o piață a muncii mai flexibilă, mai incluzivă și mai conectată la realitățile europene.

Înregistrarea emisiunii poate fi urmărită aici:





Florin Cristian Mureșan