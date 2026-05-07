Manifestările dedicate sărbătorii de 10 Mai vor avea loc la Monumentul Ostașului Român și vor reuni oficialități, militari și cetățeni

Municipiul Satu Mare va găzdui, în data de 10 mai 2026, manifestările oficiale dedicate Zilei Independenței Naționale a României, sărbătoare marcată la nivel național începând cu anul 2022, în urma adoptării Legii nr. 189 din 8 iulie 2021.

Evenimentele organizate cu acest prilej vor debuta la ora 10:00, la Monumentul Ostașului Român, unde va avea loc un ceremonial militar și religios dedicat eroilor care au contribuit la câștigarea independenței României.

Ceremonial solemn în memoria eroilor

Programul manifestărilor va include momente solemne și simbolice, menite să marcheze importanța istorică a zilei de 10 Mai în conștiința națională. Ceremonialul va începe cu prezentarea onorului și intonarea Imnului Național al României, urmate de oficierea serviciului religios și a slujbei de pomenire a eroilor căzuți pentru independența țării.

De asemenea, oficialitățile prezente vor susține alocuțiuni privind semnificația acestui moment istoric, iar ceremonia va continua cu depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori la monumentul comemorativ.

Defilarea gărzii de onoare, moment de încheiere al manifestărilor

Manifestările dedicate Zilei Independenței Naționale se vor încheia cu defilarea gărzii de onoare, unul dintre cele mai așteptate și emoționante momente ale ceremonialului militar.

Prin organizarea acestor evenimente, autoritățile locale și militare aduc un omagiu eroilor care au contribuit la afirmarea independenței României și reafirmă importanța păstrării valorilor și identității naționale.