Conducerea instituției anunță măsuri de disciplină financiară și încurajează atragerea de surse alternative pentru susținerea proiectelor prioritare





Procesul de elaborare a bugetului județului pentru anul 2026 se apropie de final, iar la nivelul Consiliului Județean Satu Mare au loc ultimele consultări înainte ca documentul să fie supus aprobării. În acest context, conducerea instituției pune accent pe echilibru financiar, responsabilitate și continuarea investițiilor esențiale pentru dezvoltarea județului.

În cadrul unei noi ședințe de lucru desfășurate miercuri, reprezentanții instituțiilor subordonate și ai aparatului de specialitate au analizat ultimele detalii privind proiectul de buget pentru anul viitor. Întâlnirea face parte din seria consultărilor organizate în ultimele săptămâni pentru stabilirea priorităților administrative și financiare ale județului.

Prioritate pentru investiții și dezvoltare

Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a subliniat faptul că actualul context financiar impune o administrare atentă și eficientă a resurselor disponibile. Potrivit acestuia, limitarea cheltuielilor de funcționare la strictul necesar reprezintă o condiție esențială pentru ca fondurile să poată fi orientate către investiții și proiecte de dezvoltare.

Mesajul transmis în cadrul întâlnirii a fost unul clar: resursele financiare trebuie utilizate cu maximă responsabilitate, astfel încât proiectele importante pentru comunitate să poată continua și în anul 2026.

Instituțiile subordonate, încurajate să atragă finanțări alternative

Un alt aspect important discutat în cadrul ședinței a vizat necesitatea identificării unor surse suplimentare de finanțare. Conducerea Consiliului Județean a solicitat instituțiilor subordonate să intensifice demersurile pentru accesarea fondurilor externe și a altor mecanisme de finanțare, menite să sprijine implementarea proiectelor prioritare în perioada următoare.

Această abordare are rolul de a reduce presiunea asupra bugetului județean și de a crea premise pentru dezvoltarea unor investiții sustenabile, în domenii esențiale pentru comunitate.

Bugetul pentru 2026, supus aprobării săptămâna viitoare

După finalizarea etapelor de consultare și centralizare a propunerilor, proiectul de buget al județului Satu Mare pentru anul 2026 urmează să fie supus aprobării în cursul săptămânii viitoare.

Autoritățile județene își propun ca noul buget să reflecte atât nevoile administrative curente, cât și direcțiile strategice de dezvoltare ale județului, într-un context economic care continuă să impună prudență și eficiență în utilizarea fondurilor publice.