Echipajele de intervenție din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare continuă misiunea de căutare și salvare a unei persoane posibil înecate în râul Someș, pe raza localității Apa.

Intervenția a fost demarată în cursul zilei de 06 mai 2026, după ce un bărbat, în vârstă de aproximativ 70 de ani, ar fi căzut dintr-o barcă pneumatică în apele râului Someș.





La fața locului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, respectiv o autospecială de stingere cu apă și spumă, o barcă de salvare și un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD, încadrate de 8 cadre militare. Căutările s-au desfășurat pe luciul apei cu ajutorul bărcii pneumatice, până în jurul orei 23:30, moment în care intervenția a fost temporar suspendată din cauza condițiilor de vizibilitate reduse.









În cursul acestei dimineți, 07 mai 2026, misiunea a fost reluată.

La locul evenimentului intervin o autospecială de scafandri cu barcă și un echipaj EPA SMURD, coordonate de un ofițer, șef al Centrului Operațional și încadrate cu 6 subofițeri din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare.





În sprijinul forțelor sătmărene acționează și un echipaj de scafandri din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maramureș, cu o autospecială de scafandri, barcă și 2 subofițeri.

Misiunea este în continuare în dinamică, iar echipajele operative depun toate eforturile pentru localizarea victimei.