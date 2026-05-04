



Un episod considerat nepotrivit, petrecut recent în cadrul unui eveniment de folclor din județul Satu Mare, a stârnit reacții în spațiul public, iar managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale a transmis un mesaj clar privind conduita în astfel de contexte.

Într-o declarație publică, acesta a subliniat că scena trebuie respectată ca spațiu dedicat exclusiv artiștilor și momentelor pentru care publicul vine să se bucure. „Există un cod simplu la evenimentele artistice: când ești invitat, ești în public. Nu pe scenă, nu la microfon, nu ‘doar un minut’”, a transmis managerul.

Mesajul vine după ce, în timpul unui moment artistic, o persoană publică, cunoscută pentru astfel de gesturi neadecvate, ar fi urcat neinvitată pe scenă, după ce aceasta ar fi ținut deja un discurs, dar totuși a intervenit peste artistul care era în timpul recitalului.

Reprezentantul CJCPCT atrage atenția că astfel de gesturi afectează atât actul artistic, cât și experiența publicului.

„Scena nu este un spațiu liber pentru intervenții spontane. Aparține celui care a muncit pentru acel moment, artistului, emoției și publicului”, a mai precizat acesta.

În final, managerul a subliniat importanța respectării rolurilor în cadrul unui eveniment cultural, punctând că uneori „cel mai bun discurs se ține din public”, prin atenție și aplauze.

Declarația vine ca un apel la decență și respect în cadrul manifestărilor culturale, mai ales în contextul în care județul Satu Mare găzduiește frecvent evenimente folclorice de amploare.