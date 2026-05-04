Mii de persoane instruite și detașamente de intervenție create printr-un parteneriat internațional





Proiectul „BE PREPARED”, implementat de Crucea Roșie Satu Mare, a avut un impact semnificativ asupra pregătirii comunităților din județul Satu Mare pentru gestionarea situațiilor de urgență. Prin activități de instruire, simulare și cooperare internațională, proiectul a contribuit la creșterea gradului de siguranță și reacție în fața dezastrelor.

Rezultate concrete la nivel județean

În județul Satu Mare, proiectul a dus la înființarea a trei detașamente de intervenție în caz de dezastre. Totodată, 240 de adulți au fost instruiți în acordarea primului ajutor, iar aproximativ 5.000 de copii au participat la programe educaționale dedicate prevenirii și intervenției în situații de urgență.

Parteneriat transfrontalier și impact extins

Proiectul a fost derulat în parteneriat cu regiunea Ivano-Frankivsk, iar la nivel general rezultatele au fost dublate: șase detașamente de intervenție create, 480 de adulți instruiți și 10.000 de copii pregătiți pentru a reacționa corect în situații critice.

De asemenea, 30 de adolescenți au participat la o tabără practică de simulare, unde au exersat scenarii realiste, inclusiv tehnici de machiaj de traumă, utile în exercițiile de intervenție.

Pregătire pentru situații diverse de risc

Inițiativa a urmărit consolidarea capacității comunităților de a face față atât dezastrelor naturale, cât și celor provocate de activitatea umană, precum inundații, incendii forestiere sau accidente industriale.

Apel la responsabilitate și implicare





La conferința de închidere a proiectului, vicepreședintele Consiliul Județean Satu Mare, Cătălin Filip, alături de viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, au felicitat echipa pentru implementarea cu succes și pentru impactul real asupra siguranței comunității.

”Am participat la conferința de închidere a proiectului „BE PREPARED”, implementat de Crucea Roșie Satu Mare – un demers care a adus rezultate concrete pentru siguranța comunităților noastre.

În județul Satu Mare, prin acest proiect, au fost create 3 detașamente de intervenție în caz de dezastre, 240 de adulți au fost instruiți în acordarea primului ajutor, iar 5.000 de copii au învățat cum să prevină și să reacționeze corect în situații de urgență.

Parteneriatul cu regiunea Ivano-Frankivsk din Ucraina a extins impactul inițiativei: la nivelul întregului proiect vorbim despre 6 detașamente de intervenție, 480 de adulți pregătiți în acordarea primului ajutor și 10.000 de copii instruiți. De asemenea, 30 de adolescenți au participat la o tabără practică, unde au simulat scenarii reale de intervenție.

Consider că astfel de proiecte sunt esențiale pentru a ne pregăti mai bine în fața unor situații dificile fie că vorbim despre dezastre naturale, incendii sau alte riscuri.

Felicit echipa Crucea Roșie Satu Mare și toți partenerii implicați pentru profesionalism și pentru impactul real pe care îl au asupra comunității!”, a declarant Cătălin Filip.

”Am participat la conferința de închidere a proiectului „BE PREPARED”, un demers care aduce siguranță reală în comunitate.

Crucea Roșie Română – Filiala Satu Mare a format detașamente de intervenție, a pregătit adulți să acorde primul ajutor și a învățat mii de copii cum să reacționeze corect în situații de urgență.

Proiectul s-a desfășurat în parteneriat cu Crucea Roșie Ucraineană – Regiunea Ivano-Frankivsk, ceea ce a extins impactul și a consolidat colaborarea dintre comunități.

Felicitări tuturor celor implicați pentru rezultate concrete și implicare!

Primăria Satu Mare susține inițiativele care formează generații responsabile și implicate”, a declarant și cristina Tămășan Ilieș.

Finanțare europeană și contribuții locale

Bugetul total al proiectului a fost de 301.028 de euro, din care 270.925 de euro au provenit din fonduri ENI, o parte din contribuția Guvernului României, iar 21.571 de euro au fost asigurați de partenerii implicați.

Proiectul „BE PREPARED” reprezintă un exemplu de bună practică în ceea ce privește cooperarea internațională și investiția în educația preventivă, elemente esențiale pentru siguranța comunităților.