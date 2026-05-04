



Viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, a lansat un apel către cetățeni pentru a face trecerea la cartea electronică de identitate (CEI), subliniind beneficiile acestui document în procesul de digitalizare a serviciilor publice.

Potrivit acestuia, noul tip de carte de identitate nu este doar un document modern, ci un instrument care simplifică interacțiunea cu instituțiile statului și reduce birocrația. „Este un pas firesc spre un oraș modern, care începe cu lucruri simple, dar esențiale”, a transmis viceprimarul.

Raul Băbțan a evidențiat avantajele concrete ale cărții electronice de identitate, printre care securitatea sporită, accesul facil la servicii digitale și posibilitatea de a semna electronic documente cu valoare legală. De asemenea, documentul poate fi utilizat ca act de călătorie în spațiul Uniunii Europene.

Totodată, acesta a reamintit că prima carte electronică de identitate este gratuită, în limita fondurilor disponibile, și poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor, programarea realizându-se online.

Viceprimarul a subliniat că adoptarea acestui document reprezintă un pas important pentru modernizarea administrației locale și a încurajat cetățenii să se informeze și să profite de oportunitățile oferite de digitalizare.

„Satu Mare merge înainte prin oameni informați și implicați”, a mai transmis Raul Băbțan.