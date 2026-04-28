Procurorii Direcția Națională Anticorupție au descins încă de la primele ore ale dimineții. Acțiunea vizează atât sediul instituției, cât și locuințele unor persoane din conducere





O acțiune de amploare a avut loc în această dimineață în județul Satu Mare, unde procurorii Direcția Națională Anticorupție, alături de polițiști de poliție judiciară și jandarmi, au desfășurat percheziții la Primăria Viile Satu Mare într-un dosar ce vizează suspiciuni de corupție.

Descinderi încă de la primele ore

Potrivit informațiilor Presasm.ro, anchetatorii au intervenit încă de la primele ore ale zilei, desfășurând percheziții la sediul Primăeiei Viile Satu Mare, dar și la domiciliile unor persoane aflate în conducerea instituției.

Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul forțelor de ordine, fiind mobilizate echipe mixte pentru documentarea cauzei.

Dosar în curs de investigare

Surse apropiate anchetei citate de Presasm.ro indică faptul că dosarul este instrumentat de procurorii anticorupție, însă până la acest moment autoritățile nu au transmis un comunicat oficial privind obiectul exact al investigației sau eventualele acuzații aduse.

Așteptări privind clarificările oficiale

În lipsa unor informații oficiale, detaliile privind persoanele vizate sau natura faptelor investigate rămân, deocamdată, neconfirmate.

Reprezentanții Direcția Națională Anticorupție urmează să ofere, cel mai probabil, clarificări pe parcursul zilei, după finalizarea activităților operative.

Ancheta continuă

Acțiunea face parte dintr-un demers mai amplu de combatere a faptelor de corupție la nivelul administrației publice locale.

Până la o eventuală confirmare oficială, toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.