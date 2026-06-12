Consiliul Județean Satu Mare a aprobat contractarea unui împrumut de peste 9,5 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor de eficientizare energetică a Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș

Locale 12.06.2026 14:16
Consiliul Județean Satu Mare a aprobat contractarea unui împrumut de peste 9,5 milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor de eficientizare energetică a Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș


În cadrul ședinței de astăzi, Consiliul Județean Satu Mare a aprobat contractarea unui împrumut în valoare de 9.554.810 lei, destinat acoperirii cheltuielilor neeligibile necesare continuării și finalizării proiectului de creștere a eficienței energetice a clădirii noi a Spitalului Orășenesc Negrești-Oaș.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, însă, în urma actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, valoarea cheltuielilor neeligibile a crescut cu peste 9,55 milioane de lei.

Potrivit documentelor aprobate de aleșii județeni, valoarea totală actualizată a investiției se ridică la 54,91 milioane de lei cu TVA, din care aproximativ 25,14 milioane de lei reprezintă cheltuieli eligibile finanțate prin PNRR, iar 29,77 milioane de lei sunt cheltuieli neeligibile.

Întrucât bugetul județului nu poate acoperi integral această diferență fără a afecta echilibrul financiar, autoritățile au decis contractarea unui împrumut din veniturile din privatizare, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Creditul va avea o maturitate de până la 10 ani, incluzând o perioadă de grație de 12 luni.

Reprezentanții Consiliului Județean au subliniat că măsura este necesară pentru asigurarea continuității investiției și pentru finalizarea lucrărilor de modernizare energetică a unității medicale din Negrești-Oaș, proiect care urmărește reducerea consumului de energie și îmbunătățirea condițiilor oferite pacienților și personalului medical.

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