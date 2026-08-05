



Locuitorii din mai multe zone ale municipiului Satu Mare trebuie să se pregătească pentru întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică. Potrivit programului anunțat de operatorul de distribuție, joi, 6 august 2026, în intervalul 09:00 – 17:00, vor avea loc lucrări programate la rețeaua electrică, necesare pentru întreținerea și modernizarea infrastructurii de distribuție.

În perioada desfășurării intervențiilor, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă pe:

strada Alecu Russo – zona de case, în totalitate;

strada Lucian Blaga , pe tronsonul cuprins între strada Alecu Russo și stația OMV , pe partea stângă;

Fundătura Alecu Russo – parțial.

Autoritățile recomandă cetățenilor și agenților economici din zonele afectate să își organizeze din timp activitățile și să ia măsurile necesare pentru protejarea aparaturii electrice și evitarea eventualelor inconveniente cauzate de lipsa alimentării cu energie.

Astfel de întreruperi sunt planificate pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de mentenanță și modernizare a rețelei de distribuție, contribuind la creșterea siguranței și fiabilității alimentării cu energie electrică pe termen lung.

În cazul în care lucrările vor fi finalizate înainte de ora estimată, alimentarea cu energie electrică va fi reluată imediat.

Pentru informații suplimentare, sesizări sau actualizări privind programul întreruperilor, cetățenii pot contacta operatorul de distribuție la 0261 929 sau la numărul TelVerde 0800 400 929, ori pot consulta informațiile disponibile pe site-ul oficial www.distributie-energie.ro.