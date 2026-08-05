



Satu Mare se confruntă astăzi cu temperaturi de până la 37 de grade Celsius, în contextul valului de căldură care afectează vestul țării. Județul se află sub avertizare de caniculă, iar disconfortul termic este accentuat, cu valori ridicate ale indicelui temperatură-umezeală. (Informat)

În aceste condiții, populația este sfătuită să limiteze deplasările între orele 11:00 și 18:00, să evite expunerea prelungită la soare și efortul fizic intens. De asemenea, este recomandat consumul unei cantități suficiente de apă, purtarea hainelor lejere, de culoare deschisă, și protejarea capului cu pălării sau șepci.

O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de afecțiuni cronice, aceștia fiind cei mai vulnerabili în perioadele cu temperaturi extreme. Specialiștii recomandă ca locuințele să fie aerisite dimineața și seara, iar pe timpul zilei ferestrele să rămână închise și umbrite.

Primăria Municipiului Satu Mare a anunțat că, prin Direcția de Asistență Socială, a mobilizat măsuri pentru sprijinirea populației pe durata caniculei, în special a persoanelor vulnerabile. (Primăria Satu Mare)

Meteorologii avertizează că valul de căldură se va menține și în perioada următoare, motiv pentru care cetățenii sunt îndemnați să respecte recomandările pentru a evita problemele de sănătate provocate de temperaturile extreme. (Informat)