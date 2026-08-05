



Municipiul Satu Mare va găzdui, în perioada 10–16 august 2026, cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Șah Satu Mare, unul dintre cele mai importante evenimente șahiste organizate în România. Competiția se va desfășura la Casa Meșteșugarilor, fiind organizată de CSM Olimpia Satu Mare, cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Satu Mare și în parteneriat cu proiectul „Șah în Școală”.

Festivalul cuprinde patru competiții oficiale, dedicate atât șahiștilor de performanță, cât și amatorilor și copiilor aflați la început de drum.

Turneul A – Norma de Maestru Internațional

Festivalul debutează luni, 10 august, cu Turneul A, competiția de elită a evenimentului. Este un turneu închis, omologat de Federația Internațională de Șah (FIDE), în cadrul căruia 10 șahiști vor disputa nouă runde în încercarea de a obține norma de Maestru Internațional (IM).

Participanții provin din mai multe federații naționale, iar nivelul competiției promite partide spectaculoase și dueluri de înaltă clasă între jucători aflați în lupta pentru una dintre cele mai importante performanțe din cariera lor sportivă.

Turneul B – Open Internațional

În perioada 13–16 august se va desfășura Turneul B – Open Internațional, destinat jucătorilor cu rating ELO sub 2200.

Ediția din acest an se bucură de un interes deosebit, nu mai puțin de 118 șahiști fiind deja înscriși în Turneul Open Internațional (Turneul B). Participanții provin din mai multe țări, printre care România, Ungaria, Polonia, Republica Moldova, Ucraina și India, ceea ce confirmă caracterul internațional al festivalului și atractivitatea competiției organizate la Satu Mare.

Competiția beneficiază de un fond total de premiere de 24.000 de lei, la care se adaugă cupe, medalii și diplome. Vor fi acordate premii în clasamentul general, dar și pe categorii de rating și de vârstă, oferind șanse de afirmare atât jucătorilor consacrați, cât și tinerelor talente.

Turneul C – Concursul Internațional de Blitz

Sâmbătă, 15 august, începând cu ora 09:30, va avea locTurneul Internațional de Blitz, o competiție spectaculoasă în care rapiditatea deciziilor și precizia calculelor fac diferența. Turneul este deschis tuturor iubitorilor șahului rapid și reprezintă unul dintre cele mai atractive momente ale festivalului.

Turneul D – „Șah în Școală”

Tot în data de 15 august, de la ora 09:30, se va desfășuraTurneul „Șah în Școală”, dedicat copiilor nelegitimați care practică șahul în școală sau ca hobby.

Competiția are ca obiectiv promovarea șahului în rândul copiilor și al elevilor și oferă participanților posibilitatea de a evolua într-un cadru competițional oficial. Vor fi acordate cupe, diplome și premii pe categorii de vârstă (U8, U10, U12 și U14), iar fiecare participant va primi o diplomă de participare.

Partide LIVE pe Chess.com

Pentru a oferi o vizibilitate internațională competiției, toate partidele din Turneul A, precum și partidele disputate la primele șapte mese ale Turneului B, vor fi transmiseLIVE pe platforma Chess.com, una dintre cele mai importante platforme de șah din lume. Astfel, iubitorii șahului din întreaga lume vor putea urmări în timp real evoluția jucătorilor prezenți la Satu Mare.

Satu Mare, din nou pe harta marilor competiții de șah

Prin organizarea celei de-a XIII-a ediții a Festivalului Internațional de Șah, municipiul Satu Mare își reconfirmă statutul de gazdă a unor competiții șahiste de nivel internațional. Festivalul reunește maeștri internaționali, maeștri FIDE, sportivi consacrați, juniori de perspectivă și iubitori ai șahului din mai multe țări, oferind publicului o săptămână de partide spectaculoase și de înalt nivel competițional.

Organizatorii invită iubitorii șahului să urmărească întrecerile atât din sala de joc de la Casa Meșteșugarilor, cât și online, prin transmisiunile LIVE, și să fie alături de participanți la unul dintre cele mai importante evenimente șahiste organizate în România în anul 2026.