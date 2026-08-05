Primăria Municipiului Satu Mare continuă programul de modernizare a infrastructurii rutiere, desfășurând în această perioadă lucrări de reparații ale trotuarelor și carosabilului pe strada Mihail Kogălniceanu.



Intervențiile au ca scop îmbunătățirea condițiilor de circulație, creșterea siguranței participanților la trafic și asigurarea unui confort sporit atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni. Lucrările fac parte din programul administrației locale de întreținere și modernizare a străzilor și trotuarelor din municipiu.

Reprezentanții Primăriei îi roagă pe participanții la trafic să manifeste înțelegere pe durata desfășurării lucrărilor și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă, pentru desfășurarea intervențiilor în condiții de siguranță.

Autoritățile locale anunță că lucrările de reabilitare vor continua și în alte zone ale municipiului, în cadrul programului de modernizare a infrastructurii urbane.