Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a solicitat arestarea preventivă a unui tânăr de 18 ani, cercetat pentru omor și distrugere prin incendiere. Victima, un bărbat de 51 de ani care lucra ca cioban la o fermă de vaci din extravilanul orașului Livada, a fost găsită fără viață, prezentând urme de violență.

O crimă de o violență extremă a zguduit județul Satu Mare. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au solicitat, luni, arestarea preventivă a unui tânăr de 18 ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de omor și distrugere prin incendiere, după ce un bărbat de 51 de ani a fost ucis la o fermă de vaci din extravilanul orașului Livada.

Cadavrul victimei, identificată prin inițialele T.F., a fost descoperit în cursul zilei de 2 august 2026, în perimetrul fermei unde aceasta lucra ca cioban.

Conflict izbucnit în zori, pe fondul consumului de alcool

Potrivit informațiilor comunicate de procurori, din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că principalul suspect este P.P., în vârstă de 18 ani.

Anchetatorii susțin că, în dimineața zilei de 2 august, în jurul orei 05:30, tânărul s-ar fi aflat la ferma de vite situată în extravilanul orașului Livada, în apropierea satului Dumbrava.

Pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan izbucnit cu victima, acesta i-ar fi aplicat bărbatului mai multe lovituri cu pumnii și cu un băț în zona capului. În urma agresiunii, bărbatul de 51 de ani și-ar fi pierdut viața.

Rulota victimei ar fi fost incendiată după agresiune

Procurorii mai susțin că, după producerea agresiunii, inculpatul ar fi incendiat rulota amplasată în incinta fermei.

Incendiul a fost lichidat de pompierii voluntari din cadrul Orașului Livada, împiedicând extinderea flăcărilor.

Suspectul, prins cu ajutorul comunității și al polițiștilor

Anchetatorii au precizat că identificarea și prinderea suspectului s-au realizat într-un timp scurt, cu sprijinul membrilor comunității și al polițiștilor din cadrul Poliției Orașului Livada.

Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și al Poliției Orașului Livada.

Pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au petrecut faptele, procurorii continuă administrarea probelor și efectuarea actelor de urmărire penală.

Informații apărute din surse neoficiale

Potrivit unor surse ale Gazetei de Nord Vest, care nu au fost confirmate oficial de anchetatori, tânărul și alți adolescenți s-ar fi întors de la o petrecere în noaptea respectivă și ar fi greșit drumul, ajungând în zona fermei de vaci.

Conform acelorași surse, conflictul s-ar fi produs între grup și bărbatul care asigura paza fermei.

Tot din surse neoficiale reiese că unul dintre adolescenți ar proveni dintr-o familie cu probleme. Se vehiculează că tatăl acestuia ar fi fost sau este încarcerat, după un episod de violență asupra fostei soții, iar mama ar fi părăsit localitatea Dumbrava. Aceste informații nu au fost confirmate de autorități și nu fac parte din comunicatul oficial al Parchetului, motiv pentru care trebuie tratate cu prudență și nu pot fi considerate fapte dovedite.

Ancheta continuă

Procurorii au solicitat arestarea preventivă a tânărului de 18 ani, urmând ca judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare să se pronunțe asupra acestei măsuri.

Reprezentanții Parchetului subliniază că toate activitățile desfășurate în această etapă a procesului penal au ca scop administrarea probatoriului, cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale ale persoanei cercetate. Totodată, aceștia reamintesc că persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.