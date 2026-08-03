Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu” a reprezentat municipiul Satu Mare la prestigiosul festival Művészetek Völgye, unde a prezentat publicului maghiar oferta culturală a orașului și marile evenimente programate pentru acest an și pentru 2027.

Municipiul Satu Mare a fost prezent pe scena unuia dintre cele mai importante evenimente culturale din Europa Centrală. Echipa Centrului Cultural „G. M. Zamfirescu” a participat, la invitația organizatorilor, în cadrul programului Talentum Hungaricum, desfășurat la Művészetek Völgye (Valea Artelor), cel mai mare festival de arte din Ungaria.

Participarea a reprezentat o oportunitate importantă de promovare a municipiului peste granițe și de consolidare a relațiilor culturale dintre România și Ungaria.

Cultura sătmăreană, prezentată unui public internațional

Alături de două trupe din Satu Mare, reprezentanții Centrului Cultural „G. M. Zamfirescu” au promovat patrimoniul cultural al municipiului, prezentând publicului oferta artistică și principalele evenimente care vor avea loc în Satu Mare atât în cursul acestui an, cât și în anul 2027.

Prin această participare, municipiul și-a consolidat vizibilitatea într-un festival care reunește anual mii de artiști și sute de mii de vizitatori, devenind o veritabilă platformă de promovare pentru proiectele culturale din regiune.

Un schimb de experiență și o oportunitate de promovare

Prezența la Talentum Hungaricum nu a însemnat doar promovarea evenimentelor culturale sătmărene, ci și un prilej de dialog și schimb de experiență cu artiști și organizatori din alte țări.

Astfel de participări contribuie la dezvoltarea unor parteneriate culturale internaționale și oferă posibilitatea promovării imaginii municipiului Satu Mare în cadrul unor evenimente de prestigiu.

Mulțumiri organizatorilor

La finalul participării, reprezentanții Centrului Cultural „G. M. Zamfirescu” au transmis mulțumiri organizatorilor festivalului pentru invitația adresată și pentru ospitalitatea de care au avut parte pe durata evenimentului.

Participarea la Művészetek Völgye, cel mai mare festival de arte din Ungaria, confirmă preocuparea administrației locale și a instituțiilor de cultură pentru promovarea valorilor artistice sătmărene dincolo de granițele țării și pentru creșterea vizibilității municipiului pe scena culturală internațională.