Nicolae Ghișan





De sute de ani, istoricii încearcă să dezlege unul dintre cele mai fascinante mistere ale lumii dacice. Pe harta celebrului geograf Claudius Ptolemeu apare o cetate numită Dacidava, însă nimeni nu a reușit până astăzi să o identifice cu certitudine. A fost doar o eroare de cartografiere? O cetate înghițită de timp? Sau se ascunde chiar sub pământul Sătmarului, așteptând să fie descoperită?Istoria are darul de a ascunde cele mai mari enigme chiar în locurile pe lângă care trecem zi de zi fără să bănuim ce se află sub picioarele noastre. În nord-vestul României, între dealurile line ale Oașului, luncile Someșului și câmpiile Sătmarului, s-ar putea ascunde una dintre cele mai importante așezări ale dacilor: misterioasa Dacidava.Numele ei apare într-un singur loc cu adevărat important – celebra Geographia a lui Claudius Ptolemeu, savantul alexandrin care a trăit între anii 87 și 165 d.Hr. Hărțile sale au reprezentat timp de peste o mie de ani baza cunoașterii geografice europene și, chiar dacă nu sunt perfecte, numeroase localități indicate de acesta au fost confirmate ulterior de arheologi. Numai că Dacidava continuă să sfideze timpul.O cetate pe care nimeni nu a găsit-oPuține orașe antice au stârnit atâtea controverse precum Dacidava. Unii istorici cred că aceasta s-ar fi aflat pe teritoriul Slovaciei de astăzi. Alții o plasează în apropierea orașului Debrețin, în estul Ungariei. Există cercetători care susțin că ruinele sale trebuie căutate la Măgura Șimleului, în apropiere de Șimleu Silvaniei.Dar o altă ipoteză, poate cea mai spectaculoasă pentru nord-vestul României, susține că Dacidava s-ar fi aflat chiar în fostul ținut al Sătmarului.Dacă această teorie s-ar confirma vreodată, ar însemna că județul Satu Mare ascunde una dintre cele mai importante descoperiri arheologice din Europa Centrală.Harta lui Ptolemeu – cheia unui mare misterÎn lucrarea sa, Ptolemeu enumeră mai multe cetăți dacice și oferă coordonate geografice pentru fiecare. Deși sistemul său de măsurare diferă considerabil de cel modern, numeroase localități menționate de el au fost identificate ulterior, Dacidava însă lipsește.Este una dintre puținele cetăți importante care nu și-a dezvăluit încă identitatea. Unii specialiști merg până acolo încât susțin că a fost doar o eroare de copiere a manuscriselor medievale sau chiar o confuzie produsă în transmiterea textelor antice. Totuși, existența denumirii în mai multe copii vechi ale operei lui Ptolemeu îi face pe alți istorici să creadă că orașul a existat cu adevărat.Vasile Pârvan și teoria nord-vestului dacMarele istoric Vasile Pârvan, întemeietorul arheologiei românești moderne și autorul monumentalei lucrări Getica (1926), considera că informațiile lui Ptolemeu trebuie tratate cu multă seriozitate.Pârvan era de părere că atât Dacidava, cât și Rucconium trebuie căutate în nord-vestul fostului regat dac, ceea ce deschidea posibilitatea ca ele să fi existat în zona actualelor județe Satu Mare și Sălaj.Pentru istoricul român, hărțile antice nu reprezentau simple aproximări, ci documente istorice care, interpretate corect, puteau conduce la localizarea unor centre urbane dispărute.În 1937, istoricul sătmărean Ștefan Mărcuș, în lucrarea Sătmar – fragmente istorice și culturale – aspecte sociale, a propus o altă localizare interesantă.Potrivit acestuia, Dacidava s-ar fi aflat în zona vechii cetăți Ecedea, situată pe teritoriul fostului comitat al Sătmarului.Ipoteza nu a fost confirmată prin cercetări arheologice, dar continuă să fie menționată în studiile dedicate geografiei istorice a Daciei.Belavara – cetatea ascunsă dintre dealurile OașuluiPrintre cele mai fascinante teorii se numără cea care leagă Dacidava de misterioasa cetate Belovar sau Belavara, ale cărei ruine se află între Boinești și Călinești-Oaș.Locul impresionează și astăzi prin poziția strategică. Dealurile oferă vizibilitate asupra întregii zone, iar accesul este ușor de apărat. Mai interesant este faptul că la doar câțiva kilometri se află Mănăstirea Bixad.O tradiție locală, transmisă din generație în generație, spune că mănăstirea ar fi fost ridicată pe locul unui vechi sanctuar păgân, posibil dedicat lui Zalmoxis, divinitatea supremă a dacilor. Deși nu există dovezi arheologice care să confirme această tradiție, ea alimentează și astăzi imaginația celor pasionați de istoria antică.Dacă într-adevăr aici exista un important centru religios, nu este exclus ca în apropiere să fi funcționat și un centru politic sau militar.Medieșu Aurit – un posibil cartier meșteșugărescO altă ipoteză îi conduce pe cercetători către Medieșu Aurit, unde arheologii au descoperit una dintre cele mai spectaculoase zone de producție ceramică din perioada dacică.Au fost identificate sute de cuptoare pentru ars ceramică, ateliere și urmele unei așezări extinse, ceea ce demonstrează existența unei comunități prospere și bine organizate.Unii cercetători consideră că această așezare nu reprezenta orașul propriu-zis, ci un vast cartier meșteșugăresc aflat în apropierea unui centru urban mult mai important.Dacă această interpretare este corectă, atunci Dacidava ar putea să se afle încă nedescoperită, la doar câțiva kilometri distanță.Enigma nu se oprește la Dacidava. Pe aceeași hartă apare și cetatea Rucconium, o altă localitate antică dispărută.Mai mulți istorici au sugerat că și aceasta s-ar fi aflat pe actualul teritoriu al județului Satu Mare.Dacă ambele cetăți ar fi existat aici, atunci nord-vestul României ar fi reprezentat un spațiu mult mai important în organizarea Regatului Dac decât s-a crezut mult timp.Era Sătmarul la marginea Daciei?Multă vreme s-a afirmat că nord-vestul României se afla la periferia statului dac, însă această idee este discutabilă.În timpul lui Burebista (82–44 î.Hr.), regatul dac se întindea mult dincolo de granițele României de astăzi, cuprinzând teritorii din Ungaria, Slovacia, Serbia, Republica Moldova și Bulgaria.Privită în acest context, regiunea Sătmarului nu mai apare ca o margine a lumii dacice, ci ca o zonă de contact între importante drumuri comerciale care legau Câmpia Panonică de interiorul Transilvaniei și de spațiul carpatic. O cetate importantă amplasată aici nu ar fi fost deloc o anomalie.Totuși se naște o întrebare. De ce nu a fost descoperită? Iar răspunsurile sunt numeroase.Unele cetăți dacice au fost construite din lemn și pământ, materiale care dispar aproape complet după două milenii. Altele au fost distruse de războaie, de agricultură sau de construcțiile moderne.Este posibil ca Dacidava să se afle chiar sub un sat actual, sub terenuri agricole sau în locuri care nu au fost încă cercetate sistematic.Noile tehnologii, precum scanarea aeriană LiDAR, imaginile satelitare de înaltă rezoluție, magnetometria și prospecțiunile geofizice, au dus în ultimii ani la descoperirea unor situri arheologice spectaculoase în Europa. Nu este exclus ca și misterul Dacidavei să fie rezolvat prin astfel de metode.Între legendă și realitatePână în prezent, niciuna dintre teoriile privind localizarea Dacidavei nu a fost demonstrată fără echivoc.Slovacia, Debrețin, Măgura Șimleului, Ecedea, Belavara sau Medieșu Aurit rămân doar ipoteze susținute în grade diferite de argumente istorice și arheologice.Totuși, un lucru este cert. Descoperirile făcute în ultimele decenii pe teritoriul județului Satu Mare – așezări dacice, ateliere de ceramică, fortificații și numeroase artefacte – demonstrează existența unei civilizații prospere, bine organizate și profund conectate la marile rețele comerciale și culturale ale Antichității.Poate că Dacidava încă doarme sub brazdele unui câmp, ascunsă de două mii de ani. Poate că zidurile sale au fost înghițite de păduri sau acoperite de sate ridicate peste vechile temelii. Sau poate că adevărata ei poveste va fi scrisă abia atunci când următoarea săpătură arheologică va scoate la lumină piatra care lipsește din marele puzzle al civilizației dacice.Până atunci, Dacidava rămâne unul dintre cele mai fascinante mistere ale istoriei României, iar ținuturile Sătmarului continuă să păstreze, în tăcere, secrete pe care timpul încă nu este pregătit să le dezvăluie.





























