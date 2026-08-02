Crucea grea pe care românii o duc singuri în spate Bursa zvonurilor •

Imaginea unui om care își poartă o cruce în spate, surprins mergând pe marginea drumului, spune uneori mai mult decât o mie de cuvinte. Pentru mulți români, aceasta simbolizează perioada dificilă pe care o traversează țara, una marcată de incertitudine, costuri tot mai ridicate și sentimentul că fiecare trebuie să se descurce pe cont propriu.

În opinia multor cetățeni, măsurile adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan nu au adus răspunsurile așteptate la problemele economice și sociale. În locul unor soluții clare, asistăm la dispute politice și la transferul responsabilității dintr-o parte în alta, în timp ce oamenii resimt din plin efectele scumpirilor și ale nesiguranței.

Nemulțumirile s-au văzut și în teritoriu, un teritoriu, de care lui Bolojan nu-i pasă, pentru că, la Satu Mare, protestul organizat în fața PNL-ului recent a fost interpretat de participanți ca un semnal că vocea comunităților locale nu este suficient auzită la nivel central. Pentru mulți, aceasta alimentează percepția unei distanțe tot mai mari între decidenți și problemele de zi cu zi ale oamenilor. Probabil este prea ocupat Bolojan cu idei pripite despre scumpirea altor prețuri.

Fotografia devine astfel o metaforă a prezentului, românii își duc singuri povara, cu propriile puteri, încercând să meargă înainte în ciuda dificultăților. Indiferent de opțiunile politice, un lucru rămâne evident, cetățenii așteaptă mai puține conflicte și mai multe soluții concrete pentru problemele care le afectează viața de zi cu zi.





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