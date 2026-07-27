Angajații din sistemul sanitar vor declanșa, de marți, un protest pe termen nelimitat. În unitățile medicale va fi asigurată doar o treime din activitate, conform prevederilor legale

Sistemul sanitar din județul Satu Mare intră într-o nouă etapă a protestelor. După greva de avertisment organizată în 20 iulie, membrii Sanitas vor declanșa, începând de marți, 28 iulie, greva generală pe termen nelimitat. Sindicaliștii anunță că în spitale va fi asigurată o treime din activitatea medicală, astfel încât pacienții aflați în situații de urgență să beneficieze în continuare de îngrijirile necesare.

Protest împotriva politicilor Guvernului

Decizia a fost luată de Consiliul Național SANITAS, reunit în ședință extraordinară pentru stabilirea ultimelor detalii înaintea declanșării protestului.

Reprezentanții federației susțin că actualele măsuri guvernamentale au împins angajații din sănătate către cea mai radicală formă de protest și afirmă că principalele preocupări rămân protejarea drepturilor greviștilor și siguranța pacienților.

Sindicaliștii cer o nouă lege a salarizării

Sanitas solicită adoptarea unei noi legi a salarizării care să reflecte realitățile din sistemul sanitar și diferențele dintre locurile de muncă din spitale.

Potrivit reprezentanților federației, viitoarea lege trebuie să țină cont de condițiile grele, periculoase sau deosebite în care își desfășoară activitatea personalul medical, de experiența profesională, vechimea în muncă și responsabilitățile asumate.

Totodată, sindicaliștii cer ca activitatea desfășurată în gărzi, în ture de noapte, în weekenduri și în zilele de sărbătoare să fie remunerată corespunzător, iar sistemul de salarizare bazat pe performanță să fie construit pe criterii transparente și obiective.

„Un spital funcționează prin munca unei echipe”

Reprezentanții Sanitas subliniază că reforma salarială nu trebuie să vizeze doar personalul medical, ci și angajații auxiliari și tehnico-administrativi, care contribuie la funcționarea unităților sanitare.

„O lege bună nu este aceea care schimbă doar cifrele din documente, ci aceea care oferă siguranță, echitate și recunoaștere celor care mențin sistemul sanitar funcțional, zi și noapte”, transmit reprezentanții federației.

Greva generală va începe marți, 28 iulie, și se va desfășura pe termen nelimitat, până la soluționarea revendicărilor formulate de organizația sindicală.