Clădiri istorice vor fi reabilitate, Teatrul de Nord va fi modernizat, iar Satu Mare și Nyíregyháza vor dezvolta împreună un amplu program de cooperare culturală transfrontalieră.

Municipiul Satu Mare implementează unul dintre cele mai importante proiecte de dezvoltare culturală din ultimii ani, în valoare de aproape 4,5 milioane de euro. Finanțat prin Programul Interreg România–Ungaria, proiectul CultuRO-HUb urmărește revitalizarea infrastructurii culturale, extinderea cooperării transfrontaliere și transformarea orașului într-un pol cultural regional.

Investiții în clădiri și infrastructură culturală

Principalul obiectiv al proiectului îl reprezintă consolidarea relațiilor interculturale dintre România și Ungaria și implicarea activă a artiștilor și comunităților locale în viața culturală.

În cadrul proiectului, Municipalitatea va reabilita clădirea degradată de pe strada Porumbeilor nr. 1, care va fi transformată într-un centru multifuncțional destinat activităților culturale. Totodată, va fi restaurată fațada Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti”, contribuind la punerea în valoare a patrimoniului arhitectural și artistic al municipiului.

O altă investiție importantă vizează modernizarea Teatrului de Nord, unde va fi instalat un sistem modern de climatizare, menit să îmbunătățească atât condițiile pentru artiști, cât și confortul spectatorilor.

Ateliere și festival multicultural

Pe lângă investițiile în infrastructură, proiectul include organizarea a trei ateliere profesionale care vor reuni specialiști din România și Ungaria pentru dezvoltarea unor noi parteneriate și concepte culturale în domenii precum teatrul, muzica, dansul și gastronomia.

De asemenea, la Satu Mare va fi organizat un festival multicultural de amploare, dedicat promovării patrimoniului comun al regiunilor de frontieră și consolidării cooperării dintre comunitățile din cele două țări.

Finanțare europeană de peste 8,8 milioane de euro

Proiectul CultuRO-HUb este implementat în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg, prin colaborarea dintre municipiile Satu Mare și Nyíregyháza.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 8.893.180,04 euro, dintre care 7.114.544,02 euro reprezintă finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Municipiului Satu Mare îi revine un buget de 4.479.939,42 euro, din care 3.583.951,53 euro sunt fonduri europene, 806.389,09 euro reprezintă contribuția de la bugetul de stat, iar 89.598,80 euro constituie contribuția proprie.

Contractul de finanțare a fost semnat la 23 decembrie 2024, iar implementarea proiectului se desfășoară în perioada 23 decembrie 2024 – 22 decembrie 2027.