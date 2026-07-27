Primăria Orașului Ardud continuă să investească în oameni și în creșterea calității vieții comunității locale prin implementarea proiectului „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice în Orașul Ardud”, finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, cofinanțat de Uniunea Europeană.

Orașul Ardud este lider de proiect, implementând această inițiativă în parteneriat cu Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, un partener cu experiență în furnizarea serviciilor sociale.

Prin acest proiect, peste 100 de persoane vârstnice vulnerabile din Orașul Ardud vor beneficia de servicii specializate de îngrijire la domiciliu, menite să le ofere sprijin în activitățile de zi cu zi, să contribuie la menținerea unei vieți independente și să combată izolarea socială. Totodată, proiectul urmărește încurajarea participării active a seniorilor la viața comunității și creșterea accesului acestora la servicii sociale de calitate.

Cu o valoare totală de 4.966.555,69 lei, dintre care 4.939.739,28 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, proiectul se va desfășura în perioada 1 iulie 2026 – 31 decembrie 2029.

Această investiție reflectă preocuparea constantă a administrației locale pentru dezvoltarea serviciilor destinate cetățenilor și pentru sprijinirea celor aflați în situații de vulnerabilitate. Grija față de seniorii comunității reprezintă o prioritate pentru Primăria Orașului Ardud, iar accesul la servicii sociale moderne și adaptate nevoilor acestora este un pas important în construirea unei comunități mai solidare și mai incluzive.

Prin atragerea fondurilor europene și dezvoltarea de parteneriate solide, Primăria Orașului Ardud demonstrează încă o dată că investițiile în oameni sunt cele mai valoroase investiții pentru viitorul comunității.

Împreună construim un Ardud în care fiecare generație contează, iar seniorii noștri beneficiază de respectul, grija și sprijinul pe care le merită.





Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice în Orașul Ardud





Program de finanțare: Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027

Cod SMIS: 349052

Beneficiar: Orașul Ardud

Partener: Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare

Perioada de implementare: 1 iulie 2026 – 31 decembrie 2029 (42 luni)

Valoarea totală a proiectului: 4.966.555,69 lei

Finanțare nerambursabilă: 4.939.739,28 lei

Cofinanțare: 26.816,41 lei

Grup țintă: 106 persoane vârstnice vulnerabile din Orașul Ardud.





Despre proiect





Proiectul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice în Orașul Ardud” este implementat de Orașul Ardud, în parteneriat cu Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, fiind finanțat prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027, cu sprijinul Fondului Social European Plus.

Inițiativa urmărește dezvoltarea și furnizarea unor servicii sociale integrate, menite să răspundă nevoilor persoanelor vârstnice aflate în situații de vulnerabilitate. Prin intervențiile propuse, proiectul contribuie la creșterea calității vieții beneficiarilor, la menținerea autonomiei acestora și la prevenirea excluziunii sociale, facilitând totodată participarea activă a persoanelor vârstnice în viața comunității.





Obiectivul proiectului





Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea accesului la servicii de îngrijire la domiciliu, în conformitate cu legislația specifică (cod 8810-ID-I – Unități de îngrijire la domiciliu), precum și implementarea unor măsuri integrate de sprijin care să contribuie la creșterea gradului de incluziune socială și la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru 106 persoane vârstnice vulnerabile din Orașul Ardud.





Activitățile proiectului





Pentru atingerea obiectivelor propuse, proiectul va implementa un pachet complex de activități, care include:

* furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice beneficiare;

* evaluarea nevoilor individuale și elaborarea planurilor personalizate de intervenție;

* acordarea de sprijin pentru activitățile zilnice și menținerea autonomiei beneficiarilor;

* desfășurarea de activități de consiliere și informare privind accesul la servicii sociale și medicale;

* organizarea de acțiuni dedicate stimulării participării sociale și combaterii izolării persoanelor vârstnice;

* dezvoltarea colaborării dintre autoritatea publică locală și partenerul specializat, în vederea furnizării unor servicii sociale de calitate și sustenabile;

* monitorizarea permanentă a serviciilor oferite și evaluarea rezultatelor obținute pe întreaga perioadă de implementare.





Impactul proiectului





Prin implementarea acestui proiect, 106 persoane vârstnice din Orașul Ardud vor beneficia de servicii profesionale de îngrijire la domiciliu și de măsuri integrate de sprijin social, contribuind la îmbunătățirea stării de sănătate, a calității vieții și a gradului de autonomie al acestora.

Totodată, proiectul consolidează capacitatea administrației publice locale și a partenerului de a furniza servicii sociale moderne și eficiente, promovând solidaritatea, incluziunea socială și demnitatea persoanelor vârstnice. Prin investiția realizată, Orașul Ardud își reafirmă angajamentul de a dezvolta servicii publice de calitate și de a răspunde nevoilor reale ale comunității, contribuind la crearea unui mediu mai sigur și mai incluziv pentru seniorii săi.



