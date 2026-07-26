Liga 2: Dublă pentru sătmăreanul Angelo Cocian!

Fotbalistul sătmărean Angelo Cocian continuă forma excelentă din această vară. Crescut la Școala de Fotbal Primavera Satu Mare, mijlocașul ofensiv a reușit o dublă în victoria cu 4-2 obținută de FC Bihor Oradea în ultimul meci de verificare înaintea startului noului sezon al Ligii a II-a.

Echipa pregătită de Erik Lincar a încheiat perioada de pregătire cu un nou succes, impunându-se în fața formației de Liga a III-a Minaur Baia Mare, scor 4-2, după ce la pauză conducea cu 2-1.

Orădenii au început în forță partida și au deschis scorul încă din minutul 5 prin căpitanul Ioan Filip, care a reluat în plasă centrarea lui Boiciuc. Patru minute mai târziu, în ziua în care a împlinit 26 de ani, Angelo Cocian a transformat cu siguranță un penalty obținut de Modan și a dus scorul la 2-0.

Maramureșenii au redus din diferență înainte de pauză, prin Raphael Stănescu, însă după reluare tot Cocian a fost omul decisiv. În minutul 55, sătmăreanul a finalizat din apropiere pasa lui Ioan Hora și a înscris pentru 3-1, confirmând forma excelentă din această perioadă de pregătire.

Scorul a devenit 4-1 după reușita tânărului Mihai Orban, în timp ce Andrei Orosz a stabilit rezultatul final, 4-2, pentru Minaur.

Cu cele două goluri marcate împotriva băimărenilor, Angelo Cocian ajunge la cinci reușite în meciurile de pregătire, fiind golgheterul formației orădene înaintea startului oficial al sezonului.

Crescut la Școala de Fotbal Primavera Satu Mare, Cocian confirmă încă o dată că este unul dintre cei mai valoroși fotbaliști formați în fotbalul sătmărean din ultimii ani și se anunță un om de bază în angrenajul lui Erik Lincar pentru noua ediție de campionat.



