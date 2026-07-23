Concernul german își consolidează prezența în România printr-o investiție de aproximativ 60 de milioane de euro la Satu Mare, în paralel cu pregătirea pentru accesul pe piața produselor militare, un sector aflat într-o expansiune accelerată la nivel european.

România devine tot mai importantă în strategia unuia dintre cei mai mari producători mondiali de componente auto. Grupul german DRÄXLMAIER, al treilea cel mai mare angajator din industria auto românească, pregătește o nouă etapă de dezvoltare care aduce vești excelente pentru Satu Mare, potrivit Ziarul Financiar. În timp ce compania își face intrarea în industria de apărare prin demersuri administrative și de autorizare la fabrica din Timișoara, investiția de la Satu Mare capătă o importanță și mai mare, urmând să genereze peste 400 de noi locuri de muncă și să consolideze poziția județului pe harta marilor investiții industriale europene.

Satu Mare, unul dintre marile câștigătoare ale strategiei DRÄXLMAIER

Cea mai importantă veste pentru județul Satu Mare este extinderea capacității de producție a companiei DRM DRÄXLMAIER România Sisteme Electrice, care va investi 297,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 60 de milioane de euro, în dezvoltarea fabricii locale.

Proiectul beneficiază de un ajutor de stat în valoare de 133,7 milioane de lei, aprobat prin schema HG 300/2024, și urmărește extinderea producției de cablaje destinate autovehiculelor electrice, conform Ziarul Financiar.

Impactul economic este unul semnificativ. Până în anul 2030, investiția va genera peste 400 de noi locuri de muncă, iar contribuția estimată la bugetele locale și naționale, prin taxe și impozite, depășește 211 milioane de lei.

Într-un context economic în care numeroase companii din industria auto își reduc activitatea sau își regândesc strategiile, decizia concernului german reprezintă un semnal puternic de încredere în potențialul municipiului și al județului Satu Mare.

DRÄXLMAIER deschide un nou capitol: intrarea în industria de apărare

În paralel cu investițiile din domeniul electromobilității, grupul german face un pas important către un nou sector strategic.

Filiala Sisteme de Producție Cablaje SRL din Timișoara și-a desemnat un reprezentant special pentru relația cu Agenția Națională de Control al Exporturilor (ANCEX), Ministerul Apărării Naționale și celelalte instituții competente, în vederea obținerii autorizațiilor și licențelor necesare exportului și importului de produse militare, scrie Ziarul Financiar.

Decizia vine într-un moment în care statele europene își măresc investițiile în apărare, iar marii producători din industria auto caută să-și diversifice activitatea pentru a răspunde noilor cerințe ale pieței.

Prin acest demers, DRÄXLMAIER își creează infrastructura administrativă necesară pentru a opera și în domeniul produselor militare, fără a renunța la investițiile majore în electromobilitate.

România devine un hub strategic pentru grupul german

Strategia companiei confirmă faptul că România ocupă un loc tot mai important în planurile concernului german. În ultimii ani, DRÄXLMAIER a investit sute de milioane de euro în dezvoltarea capacităților de producție din țară, în special în domeniul componentelor pentru automobile electrice.

La Timișoara, grupul a anunțat investiții de peste 200 de milioane de euro și crearea a peste 1.000 de locuri de muncă, iar acum extinderea de la Satu Mare completează această strategie de transformare a României într-un centru regional pentru tehnologiile viitorului.

Intrarea în industria de apărare ar putea deschide noi oportunități pentru întregul ecosistem industrial al companiei, inclusiv pentru unitățile de producție din Satu Mare, care beneficiază deja de investiții consistente și de un plan de dezvoltare pe termen lung.

Un semnal de încredere pentru economia sătmăreană

Într-o perioadă marcată de incertitudini economice și transformări majore în industria auto europeană, investiția DRÄXLMAIER reprezintă una dintre cele mai importante vești pentru economia județului Satu Mare.

Cele 400 de noi locuri de muncă, investiția de aproape 60 de milioane de euro și perspectiva integrării într-un grup industrial care își extinde activitatea inclusiv spre sectorul apărării demonstrează că Satu Mare rămâne un punct strategic pe harta investițiilor germane și unul dintre polii industriali cu cel mai mare potențial de dezvoltare din nord-vestul României.