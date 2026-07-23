







Organizația Tineretului Social Democrat (TSD) Satu Mare, cu sprijinul Organizației PSD Satu Mare, organizează vineri, 24 iulie 2026, începând cu ora 18:00, campania „Sănătatea pe primul loc”, o inițiativă dedicată prevenției, educației pentru sănătate și promovării unui stil de viață sănătos.







Campania urmărește să crească gradul de conștientizare privind importanța prevenției medicale și să încurajeze cetățenii să acorde o atenție sporită propriei sănătăți prin controale medicale periodice și adoptarea unor obiceiuri de viață sănătoase.





La eveniment vor participa dr. Iulian Pfau Sălăgeanu, dr. Cristian Dăscălescu și dr. Ionuț Buteanu, care vor oferi informații privind prevenția afecțiunilor cardiovasculare și metabolice, importanța diagnosticării precoce și măsurile prin care fiecare persoană își poate reduce riscul de îmbolnăvire și își poate proteja sănătatea.





În cadrul campaniei, participanții vor beneficia gratuit de:





* măsurarea tensiunii arteriale;

* determinarea glicemiei;

* recomandări și informații oferite de medici și specialiști;

* materiale informative privind prevenția și adoptarea unui stil de viață sănătos.





Prin această inițiativă, organizatorii își propun să aducă serviciile de informare și evaluare medicală de bază mai aproape de comunitate și să transmită un mesaj clar: prevenția este cea mai eficientă metodă de protejare a sănătății și de reducere a riscului de apariție a unor afecțiuni grave.





Totodată, TSD Satu Mare și PSD Satu Mare își reafirmă angajamentul de a susține proiecte și acțiuni dedicate sănătății publice, educației pentru prevenție și îmbunătățirii calității vieții în comunitate.





Organizatorii îi invită pe toți cetățenii interesați să participe la această campanie gratuită și să profite de oportunitatea de a beneficia de evaluări medicale de bază, recomandări din partea specialiștilor și informații utile pentru menținerea unei stări bune de sănătate.