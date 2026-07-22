O nouă performanță de excepție aduce numele județului Satu Mare în prim-planul motorsportului european. Natalia Iocsak, tânăra pilot originară din orașul Livada, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în cadrul etapei a treia din Drift Kings International Series, desfășurată pe celebrul circuit RabócsiRing din Máriapócs, Ungaria, unde a cucerit titlul de „Queen Drift”.

Rezultatul confirmă ascensiunea spectaculoasă a sportivei sătmărence, considerată deja una dintre cele mai valoroase reprezentante ale driftingului feminin din Europa. Victoria este rodul anilor de muncă, al numeroaselor ore de antrenament și al determinării cu care Natalia și-a construit cariera într-un sport dominat, în mod tradițional, de bărbați.

Emoționată după succesul obținut, Natalia a vorbit despre legătura specială pe care o are cu circuitul din Máriapócs.

„RabócsiRing este un circuit de care mă leagă foarte multe amintiri. Aici am făcut primii mei pași în drift, aici am învățat enorm și este unul dintre circuitele mele preferate. Mi-a fost foarte dor să concurez din nou într-o competiție feminină și m-am bucurat enorm de acest rezultat”, a declarat Natalia Iocsak.

În finala categoriei feminine, sportiva originară din Livada a avut un duel spectaculos cu Sandra Janusauskaite, pe care a reușit să o învingă, adjudecându-și astfel trofeul „Queen Drift”.

Pe lângă competiția rezervată fetelor, Natalia a concurat și în categoria PRO, alături de unii dintre cei mai buni piloți internaționali, încheind competiția în Top 16, după un parcurs solid într-un tablou de 32 de concurenți.

Drift Kings International Series este unul dintre cele mai puternice campionate de drifting din Europa, reunind piloți din numeroase țări și oferind un nivel competițional foarte ridicat. Circuitul RabócsiRing este considerat unul dintre cele mai tehnice și spectaculoase trasee dedicate acestui sport, fiind apreciat atât de concurenți, cât și de fani.

Prin această nouă performanță, Natalia Iocsak demonstrează că talentul și perseverența pot transforma un vis început la Livada într-o poveste de succes pe marile circuite europene. Victoria din Ungaria reprezintă nu doar o realizare personală, ci și un motiv de mândrie pentru comunitatea sătmăreană, care urmărește cu interes evoluția uneia dintre cele mai valoroase sportive ale județului. (Sursa: ProSport.ro)