FRF: CSM Olimpia Satu Mare mai poate spera la Liga a 2-a?

Federația Română de Fotbal a stabilit miercuri programul noului sezon al Ligii a II-a, competiție care va debuta în 1 august. La prima vedere, CSM Olimpia Satu Mare nu se regăsește printre cele 22 de echipe participante. Totuși, până la fluierul de start al campionatului, situația s-ar putea schimba.

În prima etapă, AFC Hermannstadt, formație retrogradată din SuperLigă și înscrisă în Liga a II-a, ar urma să evolueze în deplasare cu CSC Dumbrăvița, echipă pregătită de antrenorul sătmărean Florin Fabian.

Numai că, la Sibiu, situația clubului rămâne extrem de complicată. Problemele financiare persistă, iar în ultimele săptămâni au apărut tot mai multe informații privind posibilitatea intrării în insolvență sau chiar în faliment. În aceste condiții, există semne de întrebare cu privire la capacitatea clubului de a începe noul sezon.

Regulamentele FRF prevăd că, în anumite situații excepționale, dacă o echipă se retrage sau este exclusă înainte de începerea campionatului ori nu poate participa din motive administrative sau financiare, locul vacant poate fi completat de o altă formație, în funcție de criteriile stabilite de Federația Română de Fotbal. Care în acest caz ar fi CSM Olimpia Satu Mare.

În acest context, la Satu Mare există speranța că CSM Olimpia ar putea beneficia de un asemenea scenariu, în cazul în care Hermannstadt nu va putea lua startul în campionat. Deocamdată însă, este vorba doar despre o posibilitate, iar toate privirile sunt îndreptate spre evoluția situației de la Sibiu.

Tragerea la sorți a stabilit ca Hermannstadt să joace chiar în prima etapă la Dumbrăvița, iar dacă sibienii nu vor putea onora participarea și problemele administrative se vor confirma, FRF va trebui să ia o decizie privind ocuparea locului rămas vacant.

Până atunci, oficialii și suporterii CSM Olimpia Satu Mare nu au altceva de făcut decât să aștepte. Data de 1 august, când este programat startul Ligii a II-a, ar putea deveni una decisivă pentru viitorul fotbalului sătmărean.

Rămâne de văzut dacă formația sibiană va reuși să depășească impasul financiar sau dacă, în ultimul moment, se va crea o oportunitate nesperată pentru CSM Olimpia. Până la o decizie oficială a Federației Române de Fotbal, toate variantele rămân deschise.

Programul primei etape a Ligii 2, ediția 2026-2027:

1 august 2026

Steaua București – CSM Slatina

SCM Râmnicu Vâlcea – SC Popești Leordeni

FC Bacău – CSL Ștefăneștii de Jos

CSC Dumbrăviţa – AFC Hermannstadt

ACSM Reşiţa – AFC ASA Târgu Mureş

Cetatea Suceava – Concordia Chiajna

FC Bihor Oradea – Unirea Slobozia

CS Gloria Bistrița – CSC Şelimbăr

Știința Poli Timișoara – Chindia Târgoviște

Metaloglobus Bucureşti – Metalul Buzău

CS Afumaţi – CS Dinamo Bucureşti