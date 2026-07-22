FOTO. Persoană salvată dintr-o fântână în localitatea Odoreu

Locale 22.07.2026 18:27
FOTO. Persoană salvată dintr-o fântână în localitatea Odoreu
Pompierii militari din cadrul Detașamentului Satu Mare au intervenit astăzi, 22 iulie, în localitatea Odoreu, pentru salvarea unei persoane rămase blocată într-o fântână fără apă cu o adâncime de aproximativ 10m².

La locul solicitării au fost mobilizate de urgență o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor calificat.

La sosirea forțelor de intervenție, victima, o femeie în vârstă de 66 de ani, era conștientă. Pompierii au acționat pentru extragerea acesteia în condiții de siguranță, utilizând echipamentele specifice.

După evaluarea medicală la fața locului, femeia a fost preluată de echipajul EPA și transportată la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță și s-a încheiat cu succes.


Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Ziua Nationala a Contabilului Roman
CLEAN MAX S.R.L
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat lansare OVIPROJEKT
Ovibest SRL
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand