



Protest în fața sediului PNL, acuzații de conducere dictatorială, organizații ignorate și rezultate considerate dezastruoase. Foști lideri ai partidului susțin că Adrian Cozma a izolat organizațiile locale și a transformat filiala într-un partid al intereselor personale.





Nemulțumirile mocnite din interiorul PNL Satu Mare au explodat marți după-amiază într-un protest organizat chiar în fața sediului județean al partidului. Aproximativ 50 de membri și simpatizanți liberali, majoritatea veniți din zona Careiului, au transmis un mesaj fără echivoc: Adrian Cozma trebuie să plece de la conducerea organizației județene.

Într-o demonstrație rar întâlnită în interiorul PNL Satu Mare, foști președinți ai unor organizații importante au ieșit public împotriva actualului lider județean, pe care îl acuză de lipsă de dialog, de marginalizarea organizațiilor locale și de responsabilitate directă pentru declinul politic al partidului în județ.

„Nu mai are autoritatea morală să conducă PNL Satu Mare”

Cel mai ferm mesaj a venit din partea fostului președinte al PNL Carei, Adrian Nemeș, care a cerut public demisia lui Adrian Cozma.

„Nu mai are autoritatea morală de a conduce PNL Satu Mare, astfel că cerem public demisia președintelui PNL, Adrian Cozma”, a declarat acesta în fața protestatarilor.





Nemeș a reclamat faptul că organizația Carei, deși a adus un număr important de voturi partidului, a fost complet ignorată atunci când s-au împărțit funcțiile de reprezentare.

Potrivit acestuia, niciun reprezentant al zonei Carei nu se regăsește în Consiliul Județean, deși rezultatele electorale ar fi justificat acest lucru.

În plus, fostul lider liberal a afirmat că vicepreședinții partidului nu au mai fost convocați la ședințe de luni întregi, ceea ce, în opinia sa, demonstrează că deciziile sunt luate într-un cerc restrâns, fără consultarea structurilor statutare.

Romeo Pop: „L-am salvat pe Cozma să nu fie dat afară din partid”

Un discurs la fel de dur a avut și fostul președinte al Organizației Municipale PNL Satu Mare, Romeo Pop, care a susținut că în trecut chiar el a intervenit pentru ca Adrian Cozma să nu fie exclus din partid.

Pop a afirmat că a fost nevoit să meargă la Nord Vest TV pentru a-și exprima punctul de vedere, deoarece, spune el, site-urile apropiate conducerii PNL nu i-ar mai fi oferit posibilitatea să își prezinte opinia.

Tot el i-a adresat public lui Adrian Cozma o întrebare cu evidentă încărcătură politică:





„Pe cine susține? Pe Ilie Bolojan sau pe Adrian Veștea? Cozma practică un joc la două-trei capete.”

Romeo Pop a afirmat că președintele interimar al PNL, Ilie Bolojan, este informat permanent despre tensiunile existente în organizația sătmăreană.

Lista acuzațiilor: organizații inexistente, candidați lipsă și conducere contestată

Pe parcursul protestului au fost formulate numeroase acuzații la adresa actualei conduceri județene.

Participanții au susținut că:

PNL nu a avut candidați la primăriile Satu Mare și Negrești-Oaș;

în Țara Oașului organizațiile sunt practic inexistente;

Adrian Cozma este deputat de șase ani, dar nu ar fi fost niciodată la Carei;

la conducerea organizației locale ar fi fost impus un președinte interimar care nici măcar nu este membru PNL;

echipa formată în jurul liderului județean este alcătuită din „traseiști” politici.

Protestatarii au mai ridicat și întrebarea privind implicarea deputatului liberal în proiectele importante ale județului, întrebând public la câte dintre podurile construite în Satu Mare a contribuit sau pe câte le-a susținut.

„Un lider unește, nu dezbină”

Deși mesajele au fost extrem de dure, protestatarii au insistat că nu intenționează să părăsească Partidul Național Liberal.





„Vrem să rămânem liberali, dar această conducere trebuie să plece”, au transmis participanții.

Ei au anunțat că îl susțin pe Adrian Nemeș pentru funcția de președinte plin al organizației PNL Carei, după viitoarele alegeri interne.

Pancardele afișate au sintetizat cel mai bine starea de spirit din interiorul filialei:

„Un lider unește, nu dezbină.”

și

„PNL Satu Mare are nevoie de un nou început.”





O fractură care nu mai poate fi ascunsă

Protestul de marți arată că disputa din interiorul PNL Satu Mare a ieșit definitiv din culise. Faptul că foști lideri ai partidului aleg să își critice public propriul președinte și să îi ceară demisia în fața sediului organizației reprezintă unul dintre cele mai tensionate momente traversate de filiala județeană în ultimii ani.



