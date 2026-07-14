Primarul Marian Torok informează cetățenii că, din cauza unei contestații depuse la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) privind procedura de licitație pentru serviciile de salubrizare, modalitatea de plată a taxei de salubrizare a fost modificată temporar.

Primăria comunei Medieșu Aurit aduce la cunoștința locuitorilor o schimbare importantă privind plata taxei de salubrizare aferente anului în curs.

Potrivit primarului Marian Torok, procedura de licitație pentru atribuirea serviciilor de salubrizare a fost contestată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), fapt care impune, pentru moment, o modalitate diferită de încasare a taxei.

Plata se face exclusiv la ghișeul Primăriei

În aceste condiții, taxa de salubrizare aferentă anului în curs trebuie achitată integral, direct la ghișeul Compartimentului Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Medieșu Aurit.

Reprezentanții administrației locale îi roagă pe cetățeni să țină cont de această măsură temporară și să se prezinte la sediul Primăriei pentru achitarea obligației fiscale.

Primăria Medieșu Aurit precizează că orice modificare privind procedura de salubrizare sau modalitatea de plată va fi comunicată public în timp util.