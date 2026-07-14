Tablouri create de artiști debutanți și consacrați, muzică live, o atmosferă elegantă și un scop nobil. Pe 25 iulie, comunitatea este invitată la Vetiș pentru o seară în care frumusețea artei se împletește cu generozitatea.

Arta are puterea de a emoționa, de a inspira și, uneori, de a schimba destine. Acesta este și mesajul Evenimentului Artistic Caritabil care va avea loc în 25 iulie 2026, în comuna Vetiș, acolo unde iubitorii de frumos sunt invitați să participe la o seară dedicată solidarității și speranței.

Organizatorii au pregătit un eveniment în care fiecare gest contează, iar fiecare participant contribuie la o cauză nobilă: sprijinirea unei familii aflate în dificultate.

Pictură, muzică și emoție într-un cadru deosebit

Începând cu ora 19:00, în părculețul din spatele Primăriei Vechi din Vetiș, vizitatorii vor putea admira o expoziție de pictură ce reunește lucrările unor artiști debutanți și consacrați, oameni care au ales să-și exprime emoțiile prin culoare și să împărtășească publicului poveștile ascunse în fiecare tablou.

Seara va continua cu momente muzicale de excepție. Publicul se va bucura de acordurile sensibile ale muzicii folk, interpretate de Adrian Feher Lupescu, iar atmosfera va fi completată de ritmurile de jazz și blues oferite de After Work Band.

Un gest mic, un ajutor mare

Participarea la eveniment se face pe baza unei taxe de sponsorizare de 25 de lei, iar întreaga sumă strânsă va fi donată pentru sprijinirea unei familii nevoiașe.

Pe parcursul serii, invitații vor fi întâmpinați cu vin spumant și mici gustări, într-o atmosferă elegantă și prietenoasă, iar organizatorii îi încurajează pe participanți să respecte dress code-ul evenimentului – top alb, simbol al speranței și al unui nou început.

O invitație la frumos și la solidaritate

Evenimentul își propune să demonstreze că arta nu înseamnă doar creație, ci și implicare. Fiecare tablou expus reprezintă începutul unui drum pentru artiștii aflați la debut, iar fiecare bilet achiziționat înseamnă o șansă în plus pentru cei care au nevoie de ajutor.

Pe 25 iulie, Vetișul devine locul unde frumusețea artei întâlnește generozitatea. Organizatorii îi invită pe toți cei care cred în puterea comunității să participe la această seară specială.

Vino pentru artă, rămâi pentru atmosferă și pleacă știind că ai făcut un bine.



