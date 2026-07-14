Cu peste un deceniu de experiență în industria beauty, evenimente de prestigiu, prezentări de modă și proiecte de televiziune, make-up artistul Mihaela Burcă îi invită pe pasionații de machiaj la un curs intensiv care promite tehnici moderne, practică aplicată și sfaturi valoroase pentru o carieră de succes.

Pasiunea, talentul și dorința de a evolua sunt ingredientele care transformă un machiaj frumos într-o adevărată operă de artă. După mai bine de zece ani dedicați industriei beauty, Mihaela Burcă își propune să împărtășească din experiența acumulată tuturor celor care își doresc să își perfecționeze tehnica sau să facă primii pași într-o profesie tot mai căutată.

În perioada 1–2 august, va avea loc un curs intensiv de perfecționare în machiaj, conceput atât pentru make-up artiștii care activează deja în domeniu, cât și pentru persoanele care își doresc să își construiască o carieră în industria frumuseții.

Două zile de practică și tehnici moderne

Programul este structurat astfel încât participantele să beneficieze atât de demonstrații complete, cât și de sesiuni practice, în care vor lucra pe modele și vor primi îndrumare individuală.

Pe parcursul celor două zile vor fi realizate două dintre cele mai solicitate tipuri de machiaj:

Machiaj Glam ;

; Machiaj Bridal.

Participantele vor învăța tehnici moderne de realizare a acestor stiluri, modalități de alegere și combinare a produselor pentru un rezultat rezistent și impecabil, dar și acele detalii și trucuri care fac diferența dintre un machiaj obișnuit și unul memorabil.

Experiență practică și atenție pentru fiecare cursantă

Fiecare zi va începe la ora 12:00, cu demonstrația completă realizată de Mihaela Burcă. După pauza de masă, cursul va continua cu partea practică, unde fiecare participantă va avea ocazia să exerseze tehnicile învățate, beneficiind de recomandări personalizate și feedback permanent.

Pentru participare este necesar ca fiecare cursantă să dețină propriul kit de produse și propriul set de pensule.

Diplomă și surprize pentru participante

La finalul cursului, toate participantele vor primi o Diplomă de Participare, iar organizatorii au pregătit și un goodie bag pentru fiecare cursantă.

În plus, ediția din acest an beneficiază de un preț promoțional, oferind o oportunitate excelentă celor care vor să investească în dezvoltarea profesională și să își îmbunătățească tehnica alături de un specialist cu experiență.

Cu numeroase colaborări în cadrul evenimentelor, prezentărilor de modă și producțiilor de televiziune, Mihaela Burcă își propune ca, în cele două zile de curs, să transforme pasiunea participanților pentru machiaj în tehnică, încredere și rezultate spectaculoase, oferindu-le instrumentele necesare pentru a evolua într-un domeniu aflat într-o continuă dezvoltare.



