Jandarmii au ridicat 224 de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte susceptibile a fi contrafăcute, iar surse ale Gazetei de Nord Vest susțin că magazinul verificat ar aparține unui apropiat al deputatului Adrian Cozma și al primarului din Socond, Nicolae Cornea.

O nouă acțiune a autorităților readuce comuna Socond în atenția opiniei publice. Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare a anunțat că, în urma unei acțiuni desfășurate în localitățile Stâna și Socond, a fost depistată o persoană care oferea spre comercializare articole de îmbrăcăminte și încălțăminte susceptibile a fi contrafăcute.

Potrivit comunicatului oficial al Jandarmeriei, acțiunea a avut loc în data de 8 iulie 2026 și a vizat prevenirea și combaterea faptelor privind comercializarea produselor care încalcă drepturile asupra mărcilor înregistrate.

Dosar penal și sute de articole ridicate

Conform Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, persoana verificată, un bărbat în vârstă de 39 de ani din comuna Socond, oferea spre vânzare articole de îmbrăcăminte și încălțăminte purtând însemne identice sau similare unor mărci înregistrate, fără a putea prezenta documente legale de proveniență ori documente care să ateste dreptul de comercializare.

În cauză, jandarmii au întocmit acte de sesizare pentru suspiciunea săvârșirii infracțiunii prevăzute de articolul 111 alineatul (1), litera b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Totodată, au fost ridicate 224 de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte susceptibile a fi contrafăcute, care au fost predate instituțiilor competente pentru continuarea cercetărilor.

Surse: magazinul ar aparține unui apropiat al unor lideri PNL

Reporterii Gazetei de Nord Vest susțin că magazinul verificat ar aparține unei persoane apropiate de deputatul PNL Adrian Cozma și de primarul comunei Socond, Nicolae Cornea.





Aceleași surse afirmă că în unitatea comercială erau oferite spre vânzare produse care purtau însemnele unor branduri internaționale cunoscute. Aceste informații nu au fost confirmate oficial de autorități, iar cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și a eventualelor responsabilități.

Jandarmeria recomandă prudență la cumpărături

În încheierea comunicatului, Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare recomandă cetățenilor să cumpere produse doar din surse autorizate, să solicite documente fiscale și să manifeste atenție față de bunurile comercializate la prețuri neobișnuit de mici sau fără elemente clare de proveniență.



