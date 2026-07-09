În perioada 10–12 iulie 2026, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Gl. de bg. Ioniță Borșan” Satu Mare vor fi prezenți în zona centrală a municipiului Satu Mare pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță la „Street Music Festival”.

Misiunea jandarmilor vizează asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică pe întreaga durată a evenimentului, prevenirea și combaterea faptelor antisociale, protejarea participanților, precum și intervenția promptă în cazul apariției unor situații care pot afecta siguranța cetățenilor sau desfășurarea în condiții normale a festivalului.

Pentru ca evenimentul să se desfășoare în condiții de siguranță, recomandăm participanților:

• să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine;

• să manifeste un comportament civilizat față de ceilalți participanți;

• să acorde o atenție sporită bunurilor personale, în special telefoanelor mobile, portofelelor și genților;

• să supravegheze permanent copiii;

• să evite implicarea în conflicte și să solicite sprijinul jandarmilor în cazul în care observă persoane care tulbură ordinea publică;

• să respecte regulile stabilite de organizator în perimetrul festivalului.

Jandarmii vor acționa preponderent preventiv, prin dialog și prin prezență activă în zonele aglomerate, însă vor interveni ori de câte ori situația o va impune.

În cazul în care observați fapte antisociale sau aveți nevoie de sprijin, adresați-vă cu încredere celui mai apropiat echipaj de jandarmi sau apelați numărul unic de urgență 112.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare le recomandă tuturor participanților să se bucure de atmosfera festivalului în mod responsabil, cu respect față de ceilalți.