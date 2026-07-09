În acest sfârșit de săptămână, muzica răsună pe străzile orașului Satu Mare. În perioada 10–12 iulie, publicul este invitat la Street Music Festival, unul dintre cele mai spectaculoase și colorate evenimente ale verii. Timp de trei zile, centrul istoric se transformă într-o veritabilă scenă în aer liber, fiecare colț al znei oferind o nouă și inedită experiență. Una dintre noutățile acestei ediții este un impresionant balon cu aer cald, care va fi amplasat pentru prima dată în centrul istoric, în fața fostului Hotel Dacia.



Artiști





În acest an, 20 de artiști și trupe din 14 țări vor susține peste 100 de reprezentații în șapte locații din oraș. Publicul va avea parte de o adevărată călătorie în jurul lumii, alături de artiști veniți din Argentina, Olanda, Honduras, Italia, Portugalia, Franța, Regatul Unit, Ungaria, Peru, Uruguay, Slovacia, Estonia, Canada și Germania.

Printre invitații ediției din acest an se numără Sleepwalker's Station (Germania), Estrela Gomes (Portugalia), Los Orangutanes (Ungaria, Peru, Uruguay), Hacha de Papel (Argentina), Kemadito Sound (Argentina), King Automatic (Franța), Blaaskaak (Olanda), Picaro(S) (Franța–Canada), Luke Adam Band (Regatul Unit), Anta Agni Fire Show (Slovacia), Sonambula Performance (Italia, Honduras), Tricktrek Theater (Estonia), Katastrofa Clown (Italia), IL Palombaro (Italia), Circo Goyo (Argentina) și Kabaré Púpala (Germania).



Locații și program





Unul dintre elementele care definesc Street Music Festival este desfășurarea simultană a spectacolelor în mai multe puncte din oraș. În acest an, festivalul va anima șapte locații, fiecare purtând numele unui partener care susține evenimentul.



Scena principală, DRÄXLMAIER Satu Mare, va fi amplasată în fața Hotelului Aurora. KREATIV Stage va găzdui spectacolele din zona de evenimente din Pasajul Corneliu Coposu, EDMEEA TRANS Stage va fi amplasată pe Corso, SYSHUB Stage în pasajul pietonal Corneliu Coposu, în fața Poștei, TRANSPINK Stage în Piața Libertății, iar YARD Stage pe terasa Red Hat Yard. Totodată, curtea Muzeului de Artă (Casa Vécsey) va găzdui Chillout Zone by 711, un spațiu dedicat relaxării, cu sesiuni de pilates de dimineață, târg de discuri pe vinil, perete comunitar de pictură, colț de silent reading și atmosferă cu muzică cu concerte.



Cu balonul cu aer cald deasupra parcului





Una dintre cele mai mari noutăți ale ediției din acest an este uriașul balon cu aer cald amplasat în fața fostului Hotel Dacia. Cei norocoși vor putea câștiga chiar și o urcare cu balonul cu aer cald. Tot ce trebuie să facă este să viziteze punctul de informare DRÄXLMAIER, să învârtă roata norocului și să își încerce șansa. Pe lângă zborurile cu balonul, participanții pot câștiga și numeroase alte premii. Ridicarea balonului va avea loc exclusiv în condiții meteorologice favorabile, în deplină siguranță.



În toate cele trei zile de festival, spectacolele vor începe la ora 19:00 și vor continua până după miezul nopții. Atmosfera va fi completată de aproape 25 de puncte de street food și băuturi, unde vizitatorii vor putea descoperi o ofertă gastronomică variată.



Premiul Publicului





Și în acest an, publicul își poate vota artistul preferat pe pagina de Facebook a Street Music Festival. Votul este deschis până duminică, la ora 22:00. Formația care va aduna cele mai multe aprecieri va câștiga Premiul Publicului Street Music Festival, însoțit de un premiu în valoare de 1.000 de euro. Votul este disponibil la următorul link: https://www.facebook.com/share/18tLTrVffx/?mibextid=wwXIfr



Punct de informare și magazin de suveniruri

La punctul de informare vor fi disponibile și în acest an suvenirurile oficiale Street Music Festival – tricouri, pălării, sacoșe din pânză și stickere. Tot aici, vizitatorii pot ridica programul festivalului și pot primi toate informațiile necesare despre eveniment.



Avem grijă și de cei mici





Pentru siguranța familiilor, în premieră, copiii vor putea primi brățări de identificare pe care vor fi trecute numele și numărul de telefon al părintelui. În cazul în care un copil se pierde, organizatorii vor putea lua rapid legătura cu familia. Brățările pot fi ridicate de la punctul de informare amplasat vizavi de scena DRÄXLMAIER Satu Mare.



Merită să urmăriți paginile de Facebook și Instagram ale Street Music Festival, unde sunt publicate constant informații actualizate, noutăți despre program și artiști, precum și numeroase materiale dedicate festivalului.



Organizator și finanțator: Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”, în parteneriat cu Asociația Culturală pentru Tinerii din Satu Mare. Sponsor principal: DRÄXLMAIER Satu Mare. Parteneri principali ai scenelor: Kreativ, Edmeea Trans, SYSHUB, Transpink și Yard. Parteneri: Oxygen, 711, AM/PM și Alpin Recycling.