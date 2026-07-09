CULTURĂ. Academicianul Ioan-Aurel Pop vine la Ardud

Istoria, identitatea națională și rolul elitelor intelectuale vor fi în centrul celei de-a XV-a ediții a Simpozionului Național de Istorie, un eveniment care îi va reuni pe unii dintre cei mai apreciați istorici ai României și va transforma Ardudul într-un veritabil punct de întâlnire al culturii și cercetării

Orașul Ardud se pregătește să găzduiască, sâmbătă, 18 iulie, una dintre cele mai importante manifestări culturale și academice din județul Satu Mare. Cea de-a XV-a ediție a Simpozionului Național de Istorie va aduce în fața publicului teme de mare relevanță pentru înțelegerea trecutului și a identității românești, având ca punct central rolul elitelor în edificarea societății moderne.

O dezbatere despre rădăcinile identității românești

Sub genericul dedicat contribuției ASTREI și a Academiei Române la dezvoltarea educației, culturii și conștiinței naționale, ediția din acest an își propune să deschidă un dialog despre valorile care au modelat societatea românească de-a lungul timpului.

Organizatorii consideră că tema este una deosebit de actuală, într-o perioadă în care rolul educației, al culturii și al responsabilității intelectuale rămâne esențial pentru consolidarea unei societăți democratice și puternice.

Ioan-Aurel Pop, invitatul de onoare

Principalul punct de atracție al simpozionului îl reprezintă prezența istoricului și academicianului Ioan-Aurel Pop, una dintre cele mai prestigioase personalități ale istoriografiei românești contemporane și fost președinte al Academia Română.

Alături de acesta se va afla istoricul Lucian Turcu, iar dialogul dintre cei doi specialiști promite să ofere participanților perspective valoroase asupra evoluției societății românești și asupra contribuției instituțiilor culturale la formarea identității naționale.

Muzică medievală pentru o călătorie în timp

Dimensiunea academică a evenimentului va fi completată de un moment artistic susținut de formația Peregrinii, care va interpreta balade medievale. Recitalul este gândit ca o incursiune sonoră în atmosfera epocilor care au influențat cultura europeană și românească, oferind publicului o experiență ce îmbină istoria cu arta.

O invitație adresată tuturor iubitorilor de istorie

Simpozionul Național de Istorie este organizat de Casa de Cultură „Dr. Augustin Mircea” Ardud, în parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, Primăria Orașului Ardud și Consiliul Local Ardud.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 18 iulie 2026, de la ora 13.00, în Sala de Conferințe a Primăriei Orașului Ardud și se dorește a fi mai mult decât o simplă conferință. Va fi o întâlnire cu istoria, cu ideile și cu personalitățile care contribuie la păstrarea memoriei colective și la înțelegerea valorilor care definesc societatea românească.



