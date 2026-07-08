Temperaturile extreme specifice sezonului estival impun o adaptare riguroasă a comportamentului alimentar, în special pentru persoanele cu vulnerabilități cardiovasculare. Din perspectivă clinică, expunerea prelungită la temperaturi ridicate determină o pierdere semnificativă de fluide și electroliți. În absența unei compensări hidrice adecvate, acest fenomen duce la creșterea densității și vâscozității sângelui, un factor de risc major în declanșarea accidentelor vasculare cerebrale (AVC) de natură ischemică.





Impactul dietei asupra sistemului circulator





Pe fondul stresului termic, anumite erori nutriționale pot accelera dezechilibrele hemodinamice:





 Aportul inadecvat de lichide și iluzia răcoririi: Substituirea apei cu băuturi hipercalorice, cafeină sau alcool accentuează diureza și deshidratarea celulară, afectând direct tensiunea arterială. Consumul de bere rece sau băuturi carbogazoase intens refrigerate creează o falsă senzație de hidratare (iluzia răcoririi). În realitate, alcoolul blochează hormonul antidiuretic, forțând rinichii să elimine mai multe fluide, în timp ce concentrația mare de zahăr din sucuri determină un influx osmotic de apă din țesuturi în lumenul digestiv, accentuând deshidratarea sistemică și implicit vâscozitatea sângelui.





 Excesul de sodiu și grăsimi saturate: Consumul de alimente intens procesate sau bogate în grăsimi de origine animală crește rigiditatea arterială și îngreunează fluxul sangvin, suprasolicitând miocardul.





Cum ne protejăm în zilele toride?





Pentru menținerea integrității vasculare și optimizarea perfuziei cerebrale pe timp de vară, conduita nutrițională trebuie să prioritizeze trei piloni esențiali:





1. Hidratarea izotonă și continuă: Necesarul hidric de bază în perioadele de caniculă este de minimum 35 ml de apă per kilogram corp. Consumul trebuie eșalonat pe parcursul întregii zile, cu înghițituri mici, utilizând apă plată oligominerală sau infuzii neîndulcite la temperatura camerei.

2. Optimizarea hidratării prin matricea alimentară: O parte semnificativă din necesarul de fluide poate și trebuie să provină din alimente cu un conținut de apă de peste 90%. Consumul de lăbeniță (pepene verde), castraveți, roșii sau dovlecei oferă o „perfuzie naturală” datorită apei structurate biologic, care este absorbită mai lent și reținută mai eficient în celule, fiind însoțită de electroliți esențiali.

3. Aportul de minerale vasodilatatoare: Integrarea zilnică a surselor naturale de potasiu și magneziu (frunze verzi, banane, caise, alături de legumele timpurii) contribuie activ la reglarea tensiunii arteriale și la relaxarea musculaturii netede a vaselor de sânge.

4. Protecția endotelială prin antioxidanți și Omega-3: Fructele de pădure (afine, mure), bogate în antocianine, alături de acizii grași esențiali din peștele slab sau uleiul de măsline, reduc inflamația sistemică și sprijină elasticitatea capilarelor.





Prevenția primară a afecțiunilor cerebrovasculare este strâns legată de managementul stilului de viață. Adaptarea farfuriei sub îndrumarea unui specialist reprezintă o strategie terapeutică fundamentală pentru protecția pe termen lung a sănătății creierului.





Drd. Caragescu Camelia Maria

Dietetician autorizat

Specialist nutriție clinică

Membru al Colegiului Dieteticienilor din Romania

Cabinet: Centrul Medical Check Med,

Str. Lacramioarei nr.2A