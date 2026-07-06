Agresorul, în vârstă de 35 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi atacat victima cu un cuțit, provocându-i răni grave care i-au pus viața în pericol.

Un conflict izbucnit în timpul unei petreceri organizate în comuna Sanislău, județul Satu Mare, s-a transformat într-o tentativă de omor. Potrivit procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, un bărbat de 35 de ani este acuzat că a înjunghiat un alt bărbat de mai multe ori, provocându-i leziuni grave.

Altercația a degenerat în violență extremă

Fapta s-a petrecut în seara zilei de 4 iulie 2026, în jurul orei 23:00. Anchetatorii susțin că, pe fondul consumului excesiv de alcool și al unei stări de furie generate de comportamentul victimei, suspectul a luat un cuțit și i-a aplicat mai multe lovituri.

Două dintre acestea au fost penetrante, în zona brațului, toracelui și abdomenului, provocând leziuni care au necesitat 30–35 de zile de îngrijiri medicale și care au pus viața victimei în primejdie.

Victima ar fi agresat-o anterior pe partenera suspectului

Conform procurorilor, scandalul ar fi izbucnit după ce victima ar fi agresat-o fizic pe partenera suspectului, în timpul petrecerii. Cei doi au părăsit inițial locuința și s-au deplasat la domiciliul bunicului bărbatului.

Ulterior, victima l-ar fi chemat în stradă pe suspect pentru a continua altercația. În acest context, pe fondul stării de tensiune și al provocărilor, bărbatul ar fi luat un cuțit și ar fi atacat victima.

Arest preventiv pentru 30 de zile

La data de 6 iulie 2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare a solicitat arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Cererea a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare, iar bărbatul a fost arestat preventiv.

Cercetările continuă

Urmărirea penală este efectuată de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Potrivit procurorilor, pe parcursul procesului penal, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar măsurile dispuse în cauză nu înlătură acest principiu fundamental până la o hotărâre judecătorească definitivă.