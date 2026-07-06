Controalele desfășurate în perioada 3–5 iulie au vizat atât menținerea ordinii publice, cât și creșterea siguranței în trafic. Sute de sancțiuni au fost aplicate, iar zeci de conducători auto au rămas fără dreptul de a conduce.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în perioada 3–5 iulie, o amplă serie de acțiuni pentru menținerea ordinii și liniștii publice, precum și pentru prevenirea accidentelor rutiere și combaterea comportamentelor care pun în pericol siguranța cetățenilor.

Rezultatele controalelor arată amploarea activităților desfășurate pe parcursul celor trei zile, oamenii legii intervenind atât în domeniul ordinii publice, cât și în cel al circulației rutiere.

Peste 180 de sancțiuni pentru tulburarea ordinii publice

În cadrul acțiunilor destinate menținerii unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii au aplicat peste 180 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 40.000 de lei.

Aceste activități au avut ca scop prevenirea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță în comunitate.

Peste 500 de amenzi în trafic

În paralel, echipajele de poliție rutieră au desfășurat controale pentru supravegherea și fluidizarea traficului rutier, precum și pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă legislația.

În urma verificărilor, polițiștii au aplicat peste 500 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 190.000 de lei.

Zeci de șoferi au rămas fără permis

Pe lângă sancțiunile aplicate, polițiștii au dispus și măsuri complementare împotriva celor care au comis abateri grave.

Astfel, 22 de conducători auto au rămas fără dreptul de a conduce, fiind suspendate permisele de conducere, iar 18 certificate de înmatriculare au fost reținute pentru neregulile constatate în trafic.

Acțiunile vor continua

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind prevenirea accidentelor, combaterea faptelor antisociale și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic și pentru întreaga comunitate.